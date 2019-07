‘Ik was meteen verkocht'

Eva Wittocx (43) studeerde kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2009 is ze senior curator hedendaagse kunst bij M - Museum Leuven. Eerder werkte ze in het S.M.A.K. in Gent en in Kunsten centrum STUK in Leuven. In 2017 cureerde ze de tentoonstelling van de fotograaf Dirk Braeckman in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië.

Haar favoriete museum is het Serralves in Porto. De foundation wortelt in de Portugese Anjerrevolutie van 1974. Kort daarna kwam in Porto vanuit heel wat sociale bewegingen de roep naar tentoonstellingsruimtes voor kunst. Dat leidde in 1999 tot de opening van het museum voor hedendaagse kunst. Het museum ligt in het Serralves-park, waar ook een art-decohuis staat. Ook daar worden expo’s gehouden. Het museum wordt geleid door Philippe Vergne, de vroegere directeur van het Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Hij volgde in februari João Ribas op. Die nam ontslag na een controversiële tentoonstelling over Robert Mapplethorpe. De raad van bestuur wilde bij expliciete naaktfoto’s een waarschuwingsbordje hangen. Ribas weigerde en stapte op.

Meer moois in de buurt

De kathedraal van Porto. ‘Sé is absoluut een bezoek waard. De bouw gaat terug tot het begin van de 12de eeuw. De kathedraal ligt op de hoogste heuvel van de oude binnenstad. Ernaast staat een oud gotisch klooster dat je ook niet mag overslaan.’

Casa de Musica. ‘De Nederlandse architect Rem Koolhaas ontwierp de concertzaal. Je leest wel eens dat het zijn mooiste ontwerp ooit is. Het oogt van buitenaf heel bij zonder. Binnenin weet ik het niet. Ik ben tijdens mijn bezoek niet verder geraakt dan de bar.’

De hele oude binnenstad. ‘Die is erg de moeite. Wandel zeker eens over de Luis I-brug over de Douro. Ze is ontworpen door een medewerker van Louis Eiffel. De Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Willebroeck heeft er mee aan gebouwd.’