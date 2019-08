‘Je voelt de ziel van Rodin'

Sofie Muller (45) is vooral bekend als beeldhouwster, maar ze schildert en tekent ook. Haar werk kenmerkt zich door een zichtbare kwetsbaarheid. Het materiaal is vaak rauw gebruikt, natuurlijke littekens en sporen in het albast bepalen het resultaat. De mens staat centraal: het lichaam, het lijden, de emoties. Ze wordt vertegenwoordigd door galerie Geukens & De Vil. Deze zomer worden enkele sculpturen van haar opgenomen in de Abbaye de Gellone in Saint-Guilhem-le-Désert als onderdeel van het kunstenparcours ‘In Situ’ in Frankrijk.

Haar favoriete museum is Musée Rodin in Meudon. Het uitgestrekte domein bevat een villa, een atelier, een galerij en een park. De beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1917) spendeerde er de laatste twintig jaar van zijn leven. Zijn gipsen modellen staan er uitgestald: het museum geeft daarmee een belangrijk inzicht in zijn werkmethode, alsof je dichter bij de kunstenaar en zijn proces komt. In het park staat Rodins graf.

Meer moois in de buurt

Arp. ‘Het atelier en huis van de kunstenaars Jean Arp en Sophie Taeuber-Arp bevindt zich op slechts drie kilometer van Musée Rodin, ook in Meudon.’ Het Duitse kunstenaarskoppel verkreeg de Franse nationaliteit en vestigde er zich in 1929. Taeuber-Arp ontwierp het huis aan de rand van het bos zelf.

Bourdelle. Ook het atelier van Antoine Bourdelle in Parijs vindt Muller de moeite. De Franse beeldhouwer werkte van 1893 tot 1908 in het atelier van Rodin in de Franse hoofdstad. Hij betrok zijn eigen atelier heel vroeg in zijn carrière en bleef er tot zijn overlijden in 1929.

Brancusi. Geen enkele beeldhouwer kan voorbij aan het atelier van de Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi. ‘Hij schonk het aan de Franse staat ter bewaring. Tegenover het Centre Pompidou in Parijs is het atelier exact nagebouwd, zoals het eruitzag bij zijn overlijden. Hij gebruikte het zelf al als exporuimte en het is nu een onderdeel van de Pompidou-collectie.’