Blootstelling België aan Italië groter dan 50 miljard

Belgische banken

De Belgische banken bezitten voor 9 miljard Italiaanse overheidsobligaties. Belfius had eind maart voor 2 miljard euro Italiaans overheidspapier, KBC circa 1,9 miljard en BNP Paribas Fortis 1,1 miljard. ING België zegt dat het geen Italiaanse overheidsobligaties meer bezit. De koers van Italiaanse staatsobligaties is de jongste dagen fors gedaald.

Dexia

De Belgisch-Franse bank Dexia heeft een blootstelling van liefst 23 miljard euro op Italië. Dat bedrag omvat staatsobligaties en kredieten aan lokale besturen. Maar het risico voor ons land is duidelijk kleiner. De Belgische staat bezit 52,8 procent van Dexia. De rest is in handen van Frankrijk (46,8%) en beleggers (0,4%). Daardoor loopt de federale overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een risico van 12,1 miljard.