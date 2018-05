Investeerders vluchten weg uit Italië

Centraal bankier waarschuwt voor vertrouwensbreuk

Ignazio Visco, de gouverneur van de nationale bank van Italië, zei dinsdag het land 'een paar stappen verwijderd' is van een vertrouwensbreuk met investeerders.

Het is hoogst uitzonderlijk dat het hoofd van een centrale bank zich uitspreekt over beweging op de financiële markten. Sinds president Sergio Mattarella zondag een eurosceptische regering blokkeerde, is de Italiaanse rente omhoog aan het schieten.

'Iedere beslissing om de publieke financiën van Italië verder te verzwakken, kunnen het vertrouwen en het werk van jaren hervormingen ondermijnen', zei Visco.

In peilingen stevenen de Vijfsterrenbeweging en Lega op een nog grotere overwinning af. De kans is groot dat er in september vervroegde verkiezingen komen in Italië.

Iedere nieuwe Italiaanse regering zal de Europese verdragen moeten respecteren die de eurolanden strikte limieten voor de staatsschulden en begrotingstekorten opleggen, zei Visco. Hij noemde de Vijfsterrenbeweging en Lega niet bij naam.