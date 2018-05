Italiaanse populisten hebben deal over regeringsploeg

De leiders van de Lega en de Vijsterrenregering hebben donderdagnamiddag in Rome opnieuw onderhandeld. Er zou een akkoord zijn over een nieuwe regering .

De coalitie tussen de Lega en de Vijfsterren is onuitgegeven. In geen enkel groot Europees land zijn twee populistische partijen, met een totaal verschillend politiek-DNA aan de macht.

Geen enkele partij wilde Cattorelli steunen. Maandag en dinsdag kleurden de financiële markten in Italië dieprood. De vrees dat Italië de euro zou verlaten en het feit dat de populisten mogelijks sterker uit de vervroegde verkiezingen zouden komen, deden het renteverschil met Duitsland oplopen tot boven 300 basispunten. De beurs van Milaan veegde alle jaarwinst weg. De tweejarige rente kende maandag de sterkste stijging in 26 jaar.

Volgens eensluidende berichten in de Italiaanse media lijkt een nieuw akkoord tussen de twee partijen nakend. Salvini zou zijn gezicht kunnen redden omdat Savona de post van Europese Zaken zou krijgen . Of Mattarella daarmee akkoord gaat, moet later blijken. Premier zou opnieuw de rechtsgeleerde Giuseppe Conte worden, die eerder al was aangesteld.

De onderhandelingen namen veel van de spanning op de markten weg. Woensdag kon Italië al moeiteloos het benodigde geld ophalen via een obligatieveiling: het betaalde meer dan voor de crisis maar nog ruim onder de tarieven die op het hoogtepunt van de crisis in 2012 werden betaald.

De coalitie tussen de Lega en de Vijfsterren is onuitgegeven. In geen enkel groot Europees land zijn twee populistische partijen, met een totaal verschillend politiek DNA aan de macht. De Lega is extreemrechts, tegen immigratie en behoorlijk eurosceptisch. De Vijfsterrenbeweging is een beweging tegen het politieke establishment en is meer sociaal gericht.