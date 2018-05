Neuer, vernieuwing en Quitaly

Duitsland ligt wakker. Slapeloze nachten vanwege één zieke man. De blessure duurt al lang. De grote vraag is of de zieke op tijd herstelt om een groot drama te voorkomen. Moet er hulp van buiten komen? Moet Duitsland het misschien zelfs zonder de zieke doen? U denkt waarschijnlijk aan Italië, maar Duitsland ligt vooral wakker van de gezondheidstoestand van de doelman van Die Mannschaft. Manuel Neuer is nu al bijna negen maanden out vanwege blessures. De vraag is of hij op tijd voor het WK in Rusland herstelt.