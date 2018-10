Nervositeit op de markten stijgt: Italiaanse rente op hoogste peil in vijf jaar

De rente op 10 jaar piekt op 3,76 procent, nadat Europa gisteren gewaarschuwd had dat de Italiaanse begroting niet voldoet. Het hoogste niveau in vijf jaar.

Italië kreeg gisteren een brief van de Europese Commissie, waarin benadrukt wordt dat de ingeleverde begroting 'een bron is van ernstige zorg'. Volgens Europa is er sprake van 'een aanzienlijke afwijking van de begrotingsregels'.