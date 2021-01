De weg van computerwinkeltje naar netwerkpionier...

Hij begon met ondernemen in een computerwinkeltje in Blankenberge. 15 jaar later staat Mitch De Geest aan het hoofd van een netwerkpionier die in de dans kan springen rond het supersnel mobiel internet 5G. Wie is deze West-Vlaamse lefgozer en opportunist?

A ls Joe Biden woensdag de eed aflegt als Amerikaans president, zal de West-Vlaamse ondernemer Mitch De Geest (39) terugdenken aan het moment dat hij op de koffie mocht bij de toenmalige vicepresident voor een bedankje. Het was 2010 en in de Golf van Mexico lekte olie na een explosie op het boorplatform Deepwater Horizon. Om de beelden die de camera’s maakten van het lek door te sturen van schip naar vasteland was een netwerk nodig. Citymesh, het bedrijf van De Geest, leverde dat. ‘We verhuisden met het hele team naar de Verenigde Staten voor een jaar.’

Dat is De Geest ten voeten uit. ‘Hij is de typische ondernemer die kansen grijpt als ze zich aandienen. Soms moet je hem duidelijk maken dat hij het best nadenkt voor hij springt’, zegt investeerder Jürgen Ingels, die in 2007 in het bedrijf stapte.

Het opportunisme van De Geest leverde Citymesh in 2020 applaus en resultaten op: zijn bedrijf is goed gepositioneerd in de race naar het supersnel mobiel internet 5G. Dat wekte de interesse van de Hasseltse IT-reus Cegeka, die in december het bedrijf overnam. Er komt een kapitaalverhoging van 6 miljoen euro ‘om de balans op te kuisen’.

Bumpy road

Dat is voorlopig de kroon op het werk na een ‘bumpy road’. Het verhaal begon voor De Geest op de schoolbanken van de Hogent, waar hij in 2003 afstudeerde als informaticus. Geen twee jaar later was hij zijn eigen baas. ‘Mitch was in het tuinhuis van zijn eerste huis aan het prullen met computers’, zegt zijn toenmalige zakenpartner Frederik Demets. Het resultaat was het computerwinkeltje Quest Computers, in de Kerkstraat in Blankenberge. ‘Dat was best spannend. We zijn twee ingenieurs. We hadden geen kaas gegeten van achter een winkeltoog staan.’

To sell the dream hoort bij ondernemen. Onze klanten weten dat het nog maar 4,9G is. Mitch De Geest Oprichter Citymesh

In de lijn met De Geests karakter - hij erkent zelf dat hij zich moeilijk kan concentreren - borrelde in het keukentje in de Kerkstraat een zijproject: het aanleggen van publiek toegankelijke wifinetwerken in steden. Het was 2007, Apple stelde zijn iPhone voor, een toekomst waarin mensen on the go hun e-mails checken leek niet zo veraf. De Geest en co. pikten uit de VS de meshtechnologie op, waarbij autonome wifinetwerken met enige schaal kunnen worden opgezet.

Citymesh was geboren, maar het bedrijf kreeg weinig gehoor. ‘Ik bekeek vorig jaar nog eens de eerste presentatie van toen, die vol ideeën staat over slimme stadsnetwerken en sensoren waarmee auto’s efficiënter kunnen parkeren’, zegt De Geest. ‘Maar steden toonden geen interesse.’ En investeerders hoorden het in Keulen donderen. ‘Ik investeerde in 2007 vooral in het team, want van wifinetwerken had ik weinig verstand’, zegt investeerder Michel Akkermans, die de rit uitzat en in december uitstapte.

Dat team bestond in de beginjaren behalve uit De Geest en Demets uit drie jeugd- en schoolvrienden. ‘Ik dacht eerst: vijf stichters, dat werkt niet, er moet één iemand de baas zijn’, zegt Ingels. Snel werd duidelijk wie dat was. ‘Mitch was de leidersfiguur en de rolverdeling zat goed’, zegt Frederic Bulcaen, een vroege investeerder die nu de verticale boerderij Urban Crop Solutions uitbouwt. Toch maakte dat van Mitch geen diva, zegt Demets. ‘Bij de start was hij soms nog van wacht als vrijwilliger bij de brandweer. Je vroeg je af: wanneer slaapt hij?’

Dit bedrijf had veel meer kapitaal nodig dan ik had ingecalculeerd. Michel Akkermans Investeerder

Met vallen en opstaan creëerde Citymesh een eigen niche. Uitbaters van campings toonden interesse om wifinetwerken aan te leggen, zodat mensen in hun caravans of huisjes van internet konden genieten. Met hun West-Vlaams netwerk overtuigde het kwintet tal van vakantiedorpen aan de kust. Maar het bedrijf vond ook een afzetmarkt bij boorplatformen. Er groeide een adagium dat De Geest vaak zou herhalen: Citymesh is er voor klanten wier profiel te complex is voor de grote spelers. ‘De grote operatoren doen het liefst one size fits all. Wij leveren op maat.’

Kapitaalintensieve pivots

Maar de trein was niet vertrokken. Citymesh dreef na de exploot in de Golf van Mexico twee à drie jaar mee op het succes bij boorplatformen, maar in 2014 stortte de olieprijs in elkaar. ‘De zwakke conjunctuur trof ook een klein bedrijf als Citymesh. Oliebedrijven hadden minder ruimte om te investeren in netwerken op boorplatformen’, zegt Akkermans. Het bedrijf richtte zich op windmolenparken, waar netwerken ook van pas komen. Tegelijk toonden steden eindelijk appetijt voor publieke wifinetwerken: in 2014 won het bedrijf een belangrijke aanbesteding in Antwerpen.

De pivots en het traag ontwaken van de markt waren kapitaalintensief. ‘Dit bedrijf had veel meer kapitaal nodig dan ik aanvankelijk had ingecalculeerd’, zegt Akkermans. Met Bulcaen, Akkermans, Ingels, en later ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen, had Citymesh stevige bewaarengelen. ‘Zonder hen spraken wij nu niet’, zegt De Geest.

Dat geldt ook voor waar het bedrijf zich sinds een jaar of vijf aan waagt: de installatie van private 4G- en 5G-netwerken bij bedrijven. Voor hen is het wifiprotocol minder interessant, want de dekking is beperkt en er is gemakkelijk interferentie met andere wifinetwerken. ‘Vanaf het begin was bij ons duidelijk dat die tak veel kapitaal vergt’, zegt Akkermans.

Een belangrijke stap kwam er in 2015, toen Citymesh een deel radiospectrum kocht in de frequentieband die Europa pas later bestempelde als geschikt voor het supersnel mobiel internet 5G. Die lucky shot past bij wie De Geest is: een opportunist die kansen grijpt, wat in dit geval gunstig uitdraaide. Hij kon zich met het stuk spectrum zijn geliefde rol van netwerkpionier aanmeten, hoewel de 5G-technologie toen nog in de kinderschoenen stond. Dat was niet de eerste keer. ‘We pionierden altijd, soms te. Sommigen in het bedrijf wachten tot de markt volgt, anderen niet’, zegt Demets, die nu bij Showpad werkt.

De Geest krijgt ook kritiek voor die voortvarende aanpak. Bij de gevestigde telecomspelers weerklonk al vaker de opmerking dat hij 5G-netwerken verkocht die dat nog niet helemaal zijn. Het volstaat niet een deel van het spectrum te bezitten dat geschikt is voor 5G, ook de netwerktechnologie moet naar een hoger niveau. Daarvoor is het bedrijf afhankelijk van leveranciers. ‘To sell the dream hoort bij ondernemen’, zegt De Geest. ‘Onze klanten weten dat het nog maar 4,9G is, maar dat we elk moment naar de 5G-standaard kunnen gaan. Dat heeft pas zin als daar toestellen en applicaties voor zijn.’

(Lucht)haven

Voorlopig krijgt hij bijval van zijn klanten. Die zijn niet van de minsten. In het voorbije jaar kon Citymesh aankondigen dat het op de luchthaven van Zaventem en in de haven van Zeebrugge private 4G- en 5G-netwerken zal aanleggen. De motor loopt, na de ‘bumpy road’, op zijn volle toerental. ‘Sinds twee à drie jaar is het van een bedrijf dat zuiver aan een technologie werkte getransformeerd in een operationeel renderende onderneming’, zegt Ingels.

De overname door Cegeka, die die broodnodige 5G-applicaties kan leveren, kan een versnelling zijn. Kwatongen zeggen dat het Cegeka louter te doen is om het 5G-spectrum dat Citymesh bezit, omdat het alleen voorlopige 5G-gebruiksrechten heeft. Ingels weerlegt dat. ‘Cegeka koopt vooral expertise.’ Met de overname van het Waalse Gridmax verwierf Cegeka in mei al een bedrijfje dat in 2015 toevallig 5G-spectrum verkreeg.

Kan de opportunistische, pionierende maar misschien wat voortvarende De Geest zich vinden in de meer afgelijnde Cegeka-omgeving? ‘Ik heb in 2020 bij tal van durfkapitalisten en industriële spelers gezeten, van Parijs tot Londen. Maar met Stijn (Bijnens, CEO, red.) en André (Knaepen, stichter, red.) had ik in augustus de beste klik.’