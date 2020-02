Democraten beginnen presidentsrace met valse start...

In de Verenigde Staten is de zoektocht van de Democraten naar een uitdager voor Donald Trump door een technisch euvel met een fiasco gestart. Het debacle bezorgt de Republikeinse president extra munitie.

Een hoogdag voor de democratie. Dat had de caucus in Iowa moeten worden. Na meer dan een jaar campagne voeren - kostprijs: 800 miljoen dollar - zouden de Democraten maandag de queeste naar hun presidentskandidaat op gang trappen tijdens meer dan 1.600 volksvergaderingen in de landbouwstaat.

Maar niets liep zoals gepland. Door een technisch euvel slaagden de voorzitters van de verschillende kiesdistricten er niet in de resultaten van de stemming door te seinen naar het hoofdkwartier van de partij in Iowa. De chaos voorkwam dat de Democraten snel een winnaar konden uitroepen.

Moderner kleedje

Nochtans had de partij de voorbije jaren niets aan het toeval overgelaten. In een poging de al langer omstreden caucus eerlijker en transparanter te laten verlopen stak ze het systeem in een moderner kleedje. De voorzitters van de kiesdistricten zouden niet langer alleen het eindresultaat van de volksvergaderingen bezorgen aan het partijhoofdkwartier, maar ook de tussenstand na de eerste stemronde. En dat alles via een gloednieuwe app.

De Democratische caucus is een regelrechte ramp. Niets werkt, net als toen zij het land bestuurden. Slechts één iemand kan een erg grote zege claimen in Iowa en dat is 'Trump'. Donald Trump Amerikaanse president

Helaas bleek die niet al te stabiel. Omdat ze de app niet konden downloaden of openen, grepen heel wat districtsvoorzitters dan maar terug naar de ouderwetse methode. Ze namen de telefoon om de resultaten door te bellen. Tot ook die lijnen overbelast geraakten.

De problemen zaaiden flink wat verwarring in een land dat nog altijd getraumatiseerd is door de vermoedelijke Russische inmenging in de presidentsrace van 2016. Lokale partijverantwoordelijken zetten meteen alle zeilen bij om de schade te beperken.

'De app is niet gecrasht, er is geen sprake van hacking of inmenging van buitenaf', verzekerde Mandy McClure, de communicatiedirecteur van de Democratische Partij in Iowa. 'De resultaten konden gewoon niet worden doorgestuurd. De onderliggende data zijn betrouwbaar en we hebben die ook op papier. Het vergt eenvoudigweg meer tijd om alle resultaten te verzamelen.'

Kleine ramp

Voor de deelnemers aan de presidentsrace is het gebroddel een kleine ramp. Veel afgevaardigden voor de Democratische conventie - die de finalist in de zomer officieel op het schild hijst - zijn in Iowa niet te winnen. Maar vaak vormt de caucus in de landbouwstaat wel een springplank.

Wie stemt wanneer? De electorale confrontaties tussen de Democratische presidentskandidaten volgen elkaar de volgende weken snel op. Een overzicht tot en met Super Tuesday, dat vaak een kantelpunt vormt in de strijd: * 11 februari: New Hampshire * 22 februari: Nevada * 29 februari: South Carolina * 3 maart: Super Tuesday (voorverkiezingen in 15 staten waaronder Californië, Massachusetts, North Carolina en Texas)

Wie daar tegen alle verwachtingen in sterk scoort, kan met een flinke scheut vertrouwen de volgende etappes in de nominatierace aanvatten en ook rekenen op wat extra zakgeld. Wie verrassend door de mand valt, dreigt de rest van het voorverkiezingenseizoen achter de feiten aan te lopen.

Omdat officiële resultaten uitbleven op een moment dat zoveel op het spel staat, beriepen verschillende kandidaten zich op eigen cijfers om in speeches de zege te claimen. 'Ik heb een goed voorgevoel: we gaan in Iowa erg sterk scoren', zei ouderdomsdeken Bernie Sanders (78).

Ook youngster Pete Buttigieg (38) vertrok met het volste vertrouwen uit de landbouwstaat. 'Alles wijst erop dat we triomfantelijk naar de volgende confrontatie in New Hampshire trekken.' Senatrice Amy Klobuchar (59) meende te weten 'ongelooflijk sterk' gescoord te hebben.

Van de topkandidaten hield Joe Biden (77) zich het meest op de vlakte. De ex-vicepresident eiste zo snel mogelijk een 'duidelijke verklaring' over wat misgelopen is. 'We gaan voor succes op de lange termijn', klonk het bij de koploper in de nationale peilingen nog.

Schadenfreude

De valse start kwam erg ongelegen voor de Democraten. Terwijl ze met het schaamrood op de wangen stonden, legde Donald Trump met zijn equipe de laatste hand aan zijn beleidsverklaring. De kans dat de president in zijn jaarlijkse speech voor het Congres in de nacht van dinsdag op woensdag op zijn minst een plaagstoot aan zijn politieke rivalen uitdeelde, is niet onbestaande.

In de loop van dinsdag wist hij in een tweet zijn schadenfreude al nauwelijks te verbergen. 'De Democratische caucus is een regelrechte ramp. Niets werkt, net als toen zij het land bestuurden. Slechts één iemand kan een erg grote zege claimen in Iowa en dat is 'Trump'.'

Ook Trumps campagneleider Brad Parscale deed zijn duit in het zakje. 'We zijn getuige van de ineenstorting van de Democratische Partij.' Hij spoorde de Amerikaanse kiezers aan goed na te denken over hun stem. 'De Democraten kunnen niet eens het vlotte verloop van een caucus verzekeren en dan willen ze het land gaan besturen. Nee, dank u.'