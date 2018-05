En toen werd virtuele realiteit heel gewoon

De Oculus Go-headset doet je virtuele realiteit op een heel nieuwe manier beleven en is even makkelijk in gebruik als een iPad. Onze redacteur dook vier dagen onder in VR.

‘Hoe zet ik dit af? Hoe zet ik dit af’, roept mijn collega Kim met een zware headset voor zijn ogen. Van de omgeving rond hem merkt hij niets. Waar hij ook kijkt, ziet hij alleen een virtuele realiteit (VR), in dit geval een houten karretje op een roetsjbaan naast en in diepe afgronden, met vallende rotsblokken.

De roetsjbaan is een klassieker in virtual reality, waarvoor je vroeger een zware gamingcomputer of -console nodig had. Je kon ook een smartphone in een headset schuiven, maar niet zomaar elke smartphone. Nu Oculus VR, een bedrijf van Facebook, een standalone headset op de markt brengt, is dat allemaal niet langer nodig. Mijn collega Kim hoeft alleen maar de bril op te zetten en een controller waarmee je het toestel bestuurt vast te houden.

219 De Oculus Go kost in zijn goedkoopste versie 219 euro.

Thuis had ik al een Oculus Rift, een headset die met meerdere kabels vast hangt aan een zware desktopcomputer. Daarvoor betaalde ik in 2016 meer dan 700 euro, voor de computer meer dan 1.000 euro. De Oculus Go kost 219 euro voor 32 gigabyte en 269 euro voor 64 gigabyte geheugen en heeft geen pc nodig. Ook moest ik geen maanden wachten op de levering. Een kleine week na de bestelling bracht de pakjesdienst het kleinood. Het relaas van de nieuwe start van mijn bestaan in virtuele realiteit.

Vrijdag 11 mei

Vrijdagavond, de plechtige ‘unboxing’ van het nieuwe gadget. Oculus doet niet aan flashy kleuren, de headset komt in het grijs en blijft log, maar dankzij de straps kan ik hem wel comfortabel dragen. Hij past perfect over mijn bril, het bijgeleverde hulpstukje voor brildragers laat ik links liggen.

Het ding moet eerst een paar uur opladen. Uiteindelijk is het plaatsen van een batterijtje in de handcontroller het ingewikkeldste van de hele installatie. Bij de installatie moet ik een smartphone gebruiken: de Oculus-app is nodig om de headset met wifi te verbinden en om toegang te krijgen tot Facebook en Instagram, en tot foto’s en video’s op je smartphone.

Wanneer ik het ding echt gebruik, krijg ik onmiddellijk toegang tot mijn ‘virtuele salon’, een zenachtige loft. Op zich verschilt de omgeving niet van de Oculus Rift, maar in tegenstelling tot de Rift heb ik nu geen twee ‘virtuele handen’, omdat ik maar één controller heb, een soort lichtpen zoals bij slideshows. Met die controller kan ik in de virtuele ruimte op allerlei apps klikken, die gemaakt zijn door Oculus of - meestal - door externe ontwikkelaars.

Zaterdag 12 en zondag 13 mei

Met vrienden en hun twee tieners zit ik aan zee, niet in mijn virtueel salon maar in een echt appartement. Vroeger zou ik afgesneden geweest zijn van elke VR-ervaring - de desktop met zijn kabels en sensoren ga ik echt niet meeslepen. De Oculus Go meenemen daarentegen is geen enkel probleem.

In een recordtijd doorgronden de tieners de Go, waarna ze Netflix ontdekken. In het virtueel salon bevindt zich een reuzengroot scherm. Om beurten - om precies te zijn: om de twintig minuten, geen seconde langer of korter - nestelen een van de tieners zich in een zetel, hult zich in een deken en zet de headset op. Op de discussiesite Reddit was een techneut zo enthousiast over het gebruiksgemak dat hij het had over ‘de iPad van de VR’. Dat blijkt te kloppen. Les nummer één voor gebruikers van de Oculus Go: beslis voor je kinderen - en jezelf - hoelang aan een stuk je het ding wil gebruiken. De tijd gaat snel in virtuele realiteit.

Beslis voor je kinderen - en jezelf - hoelang je in VR wil blijven. De tijd gaat snel in virtual reality.

Gevaar dat je pas na 24 uur volledig groggy uit een VR-roes ontwaakt, is er nochtans niet. Na twee uur moet het toestel opnieuw worden opgeladen. De batterij heeft enkele uren nodig om vol te lopen, tot wanhoop van mijn jonge helpers en mezelf.

Van een moment van onoplettendheid van de tieners maak ik gebruik om zelf nog eens aan de slag te gaan met de headset. Oculus is dus eigendom van Facebook, waardoor je makkelijk toegang krijgt tot je Facebook en Instagram, ook eigendom van het bedrijf van Mark Zuckerberg. Vooral de video’s komen prachtig tot hun recht. Je ziet ze in een virtuele bioscoop op een reuzengroot scherm. Voor YouTube, van de rivaal Google, vind ik niet meteen een app. Wel kan ik makkelijk een browser opstarten waar ik meteen op het YouTube-icoontje kan klikken. Zo krijg ik toegang tot de vele 360 gradenvideo’s op YouTube staan. Gewoon de video aanklikken, full screen gaan en op ‘360’ klikken.

Video is overvloedig voorradig. The Guardian, The New York Times, Discovery, The Economist, Arte en talloze andere bieden ‘virtuele ervaringen’ aan. Moet ik schrik hebben dat de tieners onverhoeds VR-porno te zien krijgen?

In de Oculus-winkel zijn geen adult games of video’s te vinden. In de gedragscode staat dat je geen ‘seksueel expliciete, aanstootgevende of obscene inhoud mag gebruiken of promoten’. Twee minuten googlen leert evenwel dat je met de bijgeleverde USB-kabel eender welke data van je computer kan overhevelen naar de headset.Gemakkelijker is via de ingebouwde browser naar gespecialiseerde VR-pornosites surfen. Ik probeer het uit. De intensiteit van een 3D-pornoscene maakt mij ongemakkelijk. Alsof je er bijstaat. Ik besluit de zieltjes van de tieners te beschermen en wis de browsergeschiedenis.

Het leven in virtual reality kan knus en intiem lijken. Ga er toch maar vanuit dat Big Brother alles ziet.

Bovendien genereert VR bijzonder veel data. Wat je via de headset doet, zegt, schrijft, koopt, post, je afmetingen, bewegingen, het wordt allemaal geregistreerd en geanalyseerd, zo blijkt uit een haastige lezing van de privacyregeling. Les nummer twee: hoe intiem VR soms ook kan lijken, je gaat er best van uit dat je op een openbaar plein staat.

Er is meer dan video op Oculus Go. De roetsjbaan die mijn collega Kim zo aan het schrikken bracht, is maar een van de vele games. Veel interactiviteit kwam daar niet bij kijken. Het spel ‘Dead and Buried’, in een Wild Westsetting, gaat al verder en transformeert je controller in een pistool waarmee je zombies moet afknallen. ‘République VR’ is dan weer een grafisch knap uitgewerkte game waar je een gevangene moet helpen ontsnappen aan een alziende dictatuur.

Omdat het toestel geen externe sensoren of camera’s heeft, is je bewegings-ruimte beperkt. Je hoofd draaien om achter de hoek van een object te kijken kan bijvoorbeeld niet. Een ontgoocheling wellicht voor hardcore gamers, maar daar hoor ik niet bij.

Ik sluit het weekeinde op een heel andere manier af: met een meditatieapp in de virtuele setting van een zentuin.

Maandag 14 mei

Op de redactie trek ik mij terug in mijn virtuele loft. Op een virtueel scherm staat een browser waarop ik onder meer de site van deze krant kan bekijken. Misschien kan je in een VR-omgeving ook echt werken? Ik test het uit.

Op een virtueel scherm merk ik in een adressenlijst de naam van een oude bekende op, een specialiste in VR. Ze is ook online en gebruikt de Go. Eén druk op de controller en we spreken - de audio is perfect. ‘Ik ga een bedrijfsdemonstratie geven. Geen rollercoastertoestanden, want dan ben ik mijn collega’s kwijt’, zegt ze. Vooral de mogelijkheid om zelf foto’s, video’s en misschien zelfgemaakte virtualrealityomgevingen te tonen, vindt de VR-veteraan interessant.

Dat brengt me bij les nummer drie: ook al zet de Go aan tot eerder passief gebruik, er is veel meer mogelijk, zoals zelf creatief aan de slag gaan met een technologie die in de toekomst alleen maar belangrijker gaat worden.

Oculus Go Pluspunten > Prijs: 219 euro voor 32 gigabyte en 269 euro voor 64 gigabyte geheugen > Standalone. > Veel toepassingen beschikbaar Minpunten > Na twee uur gebruik lange oplaadtijd > Beperkte controller en minder bewegingsvrijheid. Concurrentie > De Mirage Solo van Lenovo en Google. Die biedt wat meer bewegingsruimte dankzij ingebouwde camera’s, maar is duurder en heeft momenteel minder apps.