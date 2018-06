Hoe ‘geniale' beursblunders zichzelf herhalen

Volgens hun eigen briljante modellen kon het nooit gebeuren, en toch deed het hedgefonds LTCM 20 jaar geleden het financiële systeem wankelen. Dezelfde fouten leidden tien jaar later tot de financiële crisis. Leren we dan nooit iets?

Ze hadden het exact uitgerekend. Hun risicobeheer was zo uitgekiend dat de kans op een fors verlies in hun beleggingsportefeuille extreem klein was. Helemaal ondenkbaar was dat ze al hun kapitaal zouden kwijtspelen in een jaar tijd: die kans was 1 gedeeld door een 10 met 24 nullen.

De grote Wall Street-huizen leken Long-Term Capital Management (LTCM) blind te geloven: ze rolden over elkaar heen om toch maar zaken te kunnen doen met dit mythische groepje traders en Nobelprijswinnaars Economie die in de bossen van Connecticut oogverblindende rendementen boekten.

Vier jaar na de start begon het kaartenhuis al in te storten. Vanaf mei 1998 stapelden de hallucinante verliezen zich op. Dezelfde zwijmelende Wall Street-bankiers werden nu gedwongen om - the horror! - samen te werken en 3,65 miljard dollar op tafel te leggen voor de redding van LTCM. Anders dreigde een implosie van het financiële systeem. Dat zat zo: LTCM bleek voor meer dan 1.000 miljard dollar posities te hebben opgebouwd dankzij de roekeloze medewerking van Wall Street, posities die plots een verwoestende spiraal op gang hadden gebracht.

De ene keer veroorzaakt een hedgefonds een crisis, de andere keer komt het van elders, zoals van cryptomunten. Roger Lowenstein Auteur van ‘When Genius Failed’

Terwijl dit jaar de financiële crisis van 2008 herdacht wordt, geldt de spectaculaire implosie van LTCM exact tien jaar eerder als een even relevante les in financiële hoogmoed. Een les die we gedoemd lijken om regelmatig te vergeten. ‘Heel gelijkaardige fouten als die bij LTCM werden tien jaar later herhaald, met een veel grotere systeemcrisis als gevolg’, vertelt Roger Lowenstein, journalist en auteur van ‘When Genius Failed’, het gevierde boek uit 2001 over de ondergang van LTCM.

Nog eens tien jaar later is een zoveelste herhaling niet ondenkbaar. De forse uitschuiver van de Amerikaanse Dow Jones-index begin februari, die aandelen wereldwijd in een week 4.200 miljard dollar lichter maakte, was te wijten aan de gevaarlijke gok van beleggers op almaar dalende volatiliteit (de mate waarin aandelenkoersen schommelen, red). Een plotse opstoot van volatiliteit bracht toen een vernietigende vicieuze cirkel op gang die traders ‘vol-mageddon’ doopten. Volgens sommigen was dat slechts een voorproefje van wat ons nog te wachten staat. Vandaag is zo’n 2.000 miljard dollar aan beleggingen gelinkt aan volatiliteit.

De link met LTCM? Ook dat was in essentie een gok op dalende volatiliteit. Een desastreuze gok die werd gedreven door hoogmoed en hebzucht - net als tijdens de financiële crisis en tijdens de pandoering begin februari, waarbij een goed idee nog maar eens te ver werd doorgedreven.

Berekende gok

Het idee voor LTCM kwam van John Meriwether, de joviale trader die eind jaren 70 snel naam maakte bij het beurshuis Salomon Brothers dankzij ‘arbitrage’ in obligaties. Bij arbitrage koopt en verkoopt een belegger tegelijk twee gerelateerde effecten om in te spelen op de relatieve koersbeweging van beide. Typisch verwacht hij dat beide prijzen naar elkaar toe zullen groeien, met het aanvankelijke prijsverschil of de ‘spread’ als uiteindelijke winst. In de tussentijd kunnen beide prijzen natuurlijk verder uit elkaar drijven en de belegger met stevige verliezen opzadelen, zodat het cruciaal is voldoende kapitaal te hebben om de trade tot het einde te kunnen uitzitten.

Bij Salomon kreeg Meriwether alle vertrouwen en het nodige kapitaal voor zijn berekende gokken. Maar hij besefte dat hij iets extra nodig had om de concurrentie voor te blijven: mensen die slimmer waren dan hemzelf, academici die de markten puur intellectueel en kwantitatief benaderden in plaats van te vertrouwen op het buikgevoel van de typische trader.

Hij rekruteerde daarom nerdy ‘quants’, zoals de uiterst zelfverzekerde Lawrence Hilibrand, en liet hen de verwachte evolutie van obligatiekoersen modelleren op basis van historische prijsgegevens. Dat hielp hen om incorrecte prijzen op te sporen en te speculeren op de vernauwing van de spread tussen twee obligaties. Het tiental stille nerds van de Arbitrage Group ontwikkelde gaandeweg een haast hautaine wij-tegen-de-wereld-attitude, gevoed door hun uiterst lucratieve prestaties en een onwrikbaar geloof in hun superieure modellen.

Toen Meriwether in 1994 zijn eigen hedgefonds LTCM oprichtte, vormde zijn voormalige Salomon-team de kern ervan. Hedgefondsen waren toen vrij nieuw en dé hype voor wie als een gesofistikeerde belegger wilde overkomen. Eén kenmerk ervan - de mogelijkheid om met schulden een hefboom op je rendement te zetten - wilde Meriwether ten volle uitbuiten. Omdat de vele spreads die hij via arbitrage wilde verzilveren minimaal waren, moest een stevige schuldhefboom van 20 tot 30 keer het eigen vermogen het rendement opkrikken.

Het risicoloos stofzuigen van muntjes die anderen niet zagen liggen, zo werd die strategie aan de man gebracht. Twee gelauwerde academici - de toekomstige Nobelprijswinnaars Economie Robert Merton en Myron Scholes - moesten LTCM extra credibiliteit bezorgen, samen met David Mullins, de gewezen nummer twee van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Het fonds nam een verschroeiende start. Na twee jaar had het al een nettorendement van 71 procent geboekt, na aftrek van de stevige kosten die het klanten aanrekende. De partners herinvesteerden al hun winsten in LTCM en zetten er zelfs nog een extra persoonlijke hefboom op. Hoe meer geld ze verdienden, hoe groter het bewijs van hun superieure tradinginzichten. Voor Merton en Scholes moest LTCM hun theorieën over efficiënte en rationele markten bevestigen, met volatiliteit als de beste maatstaf voor risico. Het maximale potentiële verlies berekenden ze door het historische gedrag van markten te extrapoleren.

Het probleem is dat die modellen het grootste deel van de tijd werken, maar falen wanneer je ze net het meest nodig hebt: in tijden van onverwachte turbulentie. Die kwam er in 1997 met de Aziëcrisis en een jaar later met de roebelcrisis. Paniek deed beleggers zowat alles buitengooien en vluchten naar superveilig papier, terwijl LTCM met zijn gok op krimpende spreads en dalende volatiliteit zowat overal net het meest risicovolle en illiquide papier in handen had. De diversificatie waarop het fonds gebouwd was, bleek plots een luchtkasteel.

Zijn forse schuldhefboom maakte LTCM extra kwetsbaar omdat oplopende koersverliezen razendsnel de eigen kapitaalbuffer wegvraten, wat de fondsmanagers dwong posities te verkopen in een markt zonder kopers. Gevolg: verdere koersdalingen. LTCM was nu een weerloze walvis, zeker zodra de Wall Street-huizen stilaan een zicht kregen op de portefeuille. Vooral Goldman Sachs - dat als mogelijke overnemer inzage in de posities kreeg - zou zich erg opportunistisch gedragen hebben door nog snel tegen LTCM te traden. Ook dat komt bekend voor.

3,65 miljard kapitaal 14 banken legden 3,65 miljard dollar op tafel om te voorkomen dat LTCM het financiële systeem deed ontploffen.

Op het moment dat 14 banken onder supervisie van de Fed een miljardenredding van LTCM overeenkwamen in september 1998, had het fonds liefst 4,5 miljard dollar verloren en 77 procent van zijn kapitaal.

De partners verloren bijna alles, inclusief hun reputatie. Merton barstte in die dagen regelmatig in tranen uit. En toch dachten Meriwether en co. eind 1998 al aan een nieuw fonds. Ze weten hun fiasco aan een onmogelijk perfecte storm en aan de irrationaliteit van anderen, terwijl ‘irrationele’ crashes nochtans een periodiek gegeven zijn.

Meriwether kan het weten: in 2009 mocht hij zijn nieuwe fonds alweer opdoeken na forse verliezen tijdens de financiële crisis. Opnieuw had hij een stevige schuldhefboom of ‘leverage’ gebruikt.

Voor Lowenstein is overdreven leverage dan ook een van de gelijkenissen tussen LTCM en de financiële crisis. ‘In 2008 maakten beurshuizen als Lehman en Bear Stearns vooral de fout om te veel een beroep te doen op kortetermijnfinanciering, waardoor hun liquiditeit opdroogde eens die financiering wegviel. Een tweede terugkerende fout is het overdreven vertrouwen in modellen. De slimme jongens van LTCM keken naar historische koersen en projecteerden die in de toekomst. Dat werkt goed, tot de toekomst verandert.’

Marktdiscipline

LTCM’s implosie én Lowensteins vernietigende boek bezorgden de nauwelijks gereguleerde hedgefondsen een imagodeuk, ook al maakte hij in ‘When Genius Failed’ duidelijk dat vooral de gretige banken schuld droegen. Hij opperde toen zelfs ietwat visionair dat het risico op een toekomstige crisis vergroot was omdat de door de Fed georkestreerde redding voorkwam dat de marktdiscipline had kunnen spelen. De roekeloze banken hadden zo de schade weten te beperken, en zouden zich iets later weer even roekeloos gedragen.

Maar hebben hedgefondsen - vandaag al goed voor 3.000 miljard dollar beheerd vermogen - lessen getrokken uit het debacle, en is een herhaling mogelijk? Een vaststelling is alvast dat sindsdien geen enkel hedgefonds een systeemcrisis heeft veroorzaakt. ‘Het feit dat LTCM een hedgefonds was lijkt me niet zo relevant. De ene keer ontketent een hedgefonds een crisis, de andere keer komt het van elders, zoals van cryptomunten’, zegt Lowenstein. ‘LTCM creëerde het beeld van hedgefondsen als risicovol, maar over het algemeen klopt dat niet. Gemiddeld steken ze zelfs te weinig hun nek uit, met als gevolg middelmatige resultaten waarvoor ze wel exorbitante vergoedingen aanrekenen.’

Sebastian Mallaby, die met ‘More Money Than God’ een geschiedenis van de hedgefondswereld schreef, gaat een stap verder. ‘In 2008 werden allerlei onderdelen van het financiële systeem gered door de overheid, maar daar was geen enkel hedgefonds bij. Een groot fonds als Citadel, dat toen kwetsbaar leek, had de lessen van LTCM geleerd en gemaakt dat het over voldoende lange financiering beschikte om de schok te doorstaan’, vertelt Mallaby.

De zogenaamde ‘prime brokers’, de banken die geld lenen aan hedgefondsen, gaan intussen ook scrupuleuzer te werk, aldus Mallaby.

Als je geen ‘too big to fail’-banken wil die gered moeten worden, is het toch beter om voldoende kleine hedgefondsen te hebben die wel over de kop mogen gaan? Sebastian Mallaby Auteur van ‘More Money Than God’

Alain De Coster van ABS Investment Management kan het weten. Hij beheert een dakfonds dat belegt in hedgefondsen vanuit de VS. ‘Het probleem bij LTCM was een mismatch tussen zijn posities en zijn financiering: als het meer tijd had gehad, had LTCM geld verdiend. Maar de kredietverstrekkers hebben toen beslist het fonds over te nemen. De relatie tussen de hedgefondsen en de banken is intussen veranderd: kredieten hebben een langere looptijd van 1 tot 3 jaar, terwijl de prime brokers de posities van de hedgefondsen goed volgen. Banken nemen ook minder risico sinds de financiële crisis. De klanten van hedgefondsen kunnen dan weer niet langer zomaar hun geld weghalen bij de minste onrust, wat een fonds extra tijd geeft.’

Mens vs. computer

LTCM werkte zijn ondergang ook in de hand door steeds meer buiten zijn expertisedomein te beleggen naarmate de opportuniteiten schaarser werden en meer geld binnenstroomde dat geïnvesteerd moest worden. ‘Dat is voor ons nog altijd de belangrijkste reden om geld weg te halen bij een fonds’, reageert De Coster.

Mallaby sluit niet uit dat hedgefondsen nog eens een systeemcrisis kunnen veroorzaken, maar nuanceert. ‘Ik hoor zeggen dat de opmars van computergestuurde fondsen gevaarlijk kan zijn, maar menselijke traders kunnen evengoed gevaarlijke dingen doen. De Wall Street-crash van 1987 kon maar zo erg worden omdat menselijke beurshandelaars toen weigerden om hun telefoon nog te beantwoorden. Financiële risico’s zullen nooit verdwijnen. Iemand moet de activa vasthouden. Als je geen ‘too big to fail’-banken wil die gered moet worden met overheidsgeld, is het toch veel beter om voldoende kleine hedgefondsen te hebben die wel over de kop mogen gaan?’

Voor De Coster vormt de ‘vol-mageddon’ die in februari de kop opstak de belangrijkste bedreiging. ‘Zeker als je dat koppelt aan de enorme concentratie van posities in de aandelenmarkt via de vele passieve en computergestuurde fondsen. Zoiets versterkt bewegingen. De volatiliteit zal nog toenemen naarmate de rente stijgt, terwijl veel beleggers de afgelopen jaren een gok hebben opgebouwd op verder dalende volatiliteit. We hebben daarvan het einde nog niet gezien.’