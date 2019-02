M/V van de dag | Ankiti Bose

Indiase analiste bouwt Aziatisch Zalando uit met Belgisch geld.

In december 2014 ging de analiste Ankiti Bose naar een feestje in het Indiase technologiemekka Bangalore. Het avondje uit zou haar leven veranderen. Bose, toen 23, ontmoette er de 24-jarige softwareingenieur Dhruv Kapoor. Bij een babbel ontstond het idee om een start-up op te richten. Vier maanden later zegden ze hun job op en staken ze 30.000 dollar spaargeld in Zilingo, een Singaporese website voor modeverkoop.

Met Zilingo timmerden de twee twintigers aan het Zuid-Aziatische antwoord op Zalando, de Duitse webshop voor schoenen en kledij. CEO Bose kreeg het idee bij een bezoek aan de populaire markt Chatuchak in Bangkok. Daar verkopen duizenden stalletjes goederen uit heel Thailand. Bose besefte dat veel verkopers niet het kapitaal, de technologie en de schaal hebben om uit te breiden.

Aanvankelijk hielp Zilingo vooral kleine winkels goederen online te verkopen aan particulieren. Maar al snel breidde Bose haar actiedomein uit. Door kleinere handelaars via een b2b-platform rechtstreeks met fabrieken in Zuidoost-Azië in contact te brengen, kunnen ze beter concurreren met multinationals zoals Zara.

Op het platform van Zilingo krijgen ze ook steun rond voorraadbeheer en transport. En sinds vorig jaar stelt Bose in samenwerking met enkele fintechbedrijven ook werkkapitaal ter beschikking aan kleine verkopers, zodat ze grondstoffen kunnen kopen om zelf producten te maken.

Zilingo verdient geld door een commissie van 10 à 20 procent te vragen voor elke verkoop op de website. De brede aanpak deed de omzet van het bedrijf de voorbije jaren razendsnel stijgen. Vier jaar na het feestje in Bangalore is het online modeplatform bijna uitgegroeid tot een unicorn, het etiket voor niet-beursgenoteerde start-ups met een waardering van 1 miljard dollar.

Bose, intussen 27, kondigde deze week een nieuwe kapitaalverhoging van 226 miljoen dollar aan, die haar start-up op 970 miljoen dollar waardeerde. De Indiase klopte aan bij grote namen zoals het iconische Silicon Valley-investeringsfonds Sequoia.

Maar ook het Belgische Sofina is opnieuw van de partij. De holding van de familie Boël was een jaar geleden de belangrijkste investeerder bij een kapitaalronde van 54 miljoen dollar. Ook nu legde Sofina een - onbekend - bedrag op tafel. Met het extra geld wil Ankiti Bose de expansie van haar bedrijf versnellen. De online modewinkel heeft vandaag 400 werknemers in acht landen. Binnenkort wil Bose ook uitbreiden naar de Filipijnen, Indonesië en Australië.

Volgens haar is het succes te danken aan haar ‘cross-culturele skills’. De dochter van een ingenieur groeide op in de Indiase stad Mumbai maar verhuisde vaak naar landen met andere culturen. Daarom kan ze evengoed om met techies in Bangalore, modegoeroes in Singapore en conservatieve moslimhandelaars in Indonesië.