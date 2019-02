M/V van de dag | Bart Gruyaert

De Belgische bedrijfsredder botst met de Franse politiek.

Maandenlang was hij de hoop voor de 280 werknemers van de met sluiting bedreigde staalfabriek Ascoval in de Franse gemeente Saint-Saulve, vlak bij de grens met Henegouwen. Maar nu het financiële plaatje niet klopt, is Bart Gruyaert van Altifort de kop van Jut. ‘Altifort heeft iedereen bedrogen’, klonk het in de entourage van de Franse minister van Economie Bruno Le Maire.

Gruyaert is in ons land compleet onbekend, maar dook de voorbije jaren steeds vaker op in Franse lokale en nationale media. De Belgische ondernemer specialiseerde zich met een Franse zakenpartner in het overnemen van ten dode opgeschreven bedrijven. Het duo nam via Altifort tien bedrijven over in Frankrijk en controleert nu een groep met 1.500 werknemers en 200 miljoen euro omzet.

Die jobs waren allemaal gesneuveld als Gruyaert de fabrieken niet had gered. Het gaat vooral om staalverwerkende bedrijven die door grote multinationals waren opgegeven. Gruyaert en zijn team denken out of the box om industriële sites te doen herleven. De Franse groep Vallourec slaagde er niet in zijn fabriek voor stalen boorpijpen voor de olie- en gassector voldoende volume te bezorgen. Onder de vleugels van Gruyaert komen er nu ook lopen voor kanonnen uit het atelier.

De Belgische ingenieur belandde eerder toevallig in het Franse Picardië. Na een carrière met veel internationale opdrachten voor Philips, ArcelorMittal en Ahlers werd hij verantwoordelijk voor enkele Noord-Franse overnames van de Punch-groep van Guido Dumarey. Maar toen die vroeg mee naar een nieuwe site in Straatsburg te verkassen weigerde Gruyaert. Met een pasgeboren kind wilde hij even niet meer verhuizen.

Het was de start van Gruyaert als ondernemer. Hij had gezien dat de ten dode opgeschreven maakindustrie in Frankrijk toch perspectieven bood. De overname van een fabriek voor gespecialiseerde kleppen voor waterbedrijven, raffinaderijen tot atoomduikboten eind 2016 was de grote sprong voorwaarts. Het ondernemerschap en de geslaagde overnames werden in Parijs snel opgemerkt. Gruyaert werd door de overheid vaak gebeld met de vraag om uitzichtloze industriële dossiers nieuw leven in te blazen.

Bij Ascoval, een de laatste Franse staalfabriek die gespecialiseerde legeringen maakt die cruciaal zijn voor sommige sectoren, zorgde Gruyaert als enige believer voor een vol orderboekje om een doorstart te garanderen. Hij kreeg felicitaties van de Parijse politiek toen de handelsrechtbank van Straatsburg Altifort als nieuwe eigenaar aanwees. De overheid stopte met veel plezier middelen toe om jobs te redden en niet afhankelijk te moeten zijn van het buitenland.

Maar vorige week bleek Altifort zijn deel van de overnamesom niet op tijd rond te krijgen. Altifort had de vorige overnames zelf kunnen financieren maar voor Asoval was 35 miljoen euro én een financiële partner nodig. Die haakte in extremis af.