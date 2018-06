M/V van de week | Kirstjen Nielsen

Het ijskoude gezicht van Trumps kindermishandeling

Ze stamt af van Deense en Italiaanse migranten die de Amerikaanse droom najaagden. Het nut van een Mexicaanse grensmuur betwijfelt ze. En intern uitte ze een juridische en morele afkeer om minderjarige migranten van hun ouders te scheiden als ze illegaal de VS binnenkomen. Vorige maand overwoog ze zelfs ontslag te nemen, nadat president Donald Trump haar beleid op een kabinetsmeeting had afgebrand. Toch ontpopte minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen zich deze week als het ijskoude gezicht van Trumps uiterst omstreden nieuwe ‘zero tolerance’. Beelden van huilende kinderen in een kooi? ‘Die tonen niet het echte verhaal van misdaad, drugs, smokkel en bendemoorden.’

Nielsen, een 46-jarige juriste, staat aan het hoofd van Homeland Security, na Defensie en Veteranenzaken het grootste Amerikaanse ministerie. Opgericht na de aanslagen van 9/11, waarbij 22 departementen samengevoegd werden, stelt het 230.000 man te werk. Van cyberveiligheid over hulp bij natuurrampen tot screening van passagiers op luchthavens: Nielsens bevoegdheid is groot. En met 20.000 grenswachten geldt ze als een de belangrijkste uitvoerders van Trumps steeds draconischer migratiebeleid.

In zijn eerste jaar als president klopte Trump zich veelvuldig op de borst omdat maar 304.000 migranten de Mexicaans-Amerikaans grens hadden proberen over te steken, het laagste aantal ooit. De jongste drie maanden waren er dat echter weer telkens ruim 50.000, zowat een verdrievoudiging tegenover dezelfde periode in 2017. Nielsen, die in december Trumps huidige kabinetschef John Kelly had opgevolgd op Binnenlandse Veiligheid, kreeg de schuld.

Grensbewaker In december werd Kirstjen Nielsen minister van Binnenlandse Veiligheid, als opvolger van haar mentor John Kelly, die president Donald Trump benoemd had tot zijn kabinetschef. Homeland Security is na Defensie en Veteranenzaken het grootste Amerikaanse ministerie. Het is bevoegd voor onder meer cyberveiligheid en screening op luchthavens. En vooral: de bewaking van de Amerikaanse grenzen. Ontslag In die hoedanigheid is Nielsen een de belangrijkste uitvoerders van Trumps migratiebeleid. Toen de instroom van illegale migranten de jongste maanden weer fors steeg, nam Trump haar op een kabinetsmeeting zwaar onder vuur. Even overwoog ze ontslag te nemen. Janusgezicht Toen deze week een enorme commotie over Trumps ‘zero tolerance’ ontstond, waarbij kinderen van hun ouders gescheiden worden als ze illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens oversteken, verdedigde Nielsen het beleid volmondig. Insiders beweren dat Nielsen intern een grote juridische en morele afkeer uitte. Schande Nadat Trump woensdag onder zware druk de scheidingsprocedure weer had ingetrokken, ging Nielsen een hapje eten. Dat deed ze in een Mexicaans restaurant. Daar werd ze belaagd door activisten, die ‘schande’ riepen tot ze het pand ontvluchtte.

Experts wijzen er echter op dat migratiegolven cyclisch zijn. Dat de economisch boom in de VS steeds meer een aanzuigeffect heeft. En vooral: dat de instroom van illegalen historisch laag blijft. En al jaren daalt, onder George Bush en Barack Obama zelfs nog harder. Ter vergelijking: in 2000 werden 1,6 miljoen illegalen aan de grens geteld. Trumps kritiek ten spijt werd Obama zelfs de ‘deporter-in-chief’ genoemd, die in elk van zijn acht jaren in het Witte Huis meer migranten het land uitzette dan de 226.000 onder Trump in 2017.

Onder Trump steeg het aantal arrestaties van illegale migranten wel met 42 procent. Deze winter trok Nielsen ook de verblijfsvergunningen in voor ruim 300.000 Haïtianen, Hondurezen en Salvadoranen die al jaren in de VS wonen, en waar hun kinderen vaak geboren zijn. In mei zette minister van Justitie Jeff Sessions het nultolerantiebeleid op scherp. Elke volwassene die illegaal de grens passeert, wordt gevangengezet en vervolgd. En omdat kinderen bij wet niet langer dan 20 dagen mogen vastzitten, worden ze apart genomen en via opvangcentra naar familieleden of gastgezinnen gestuurd.

Het gevolg is illustratief voor anderhalf jaar Trump. Net als toen hij Mexicanen ‘verkrachters’ noemde, Afrikaanse landen bestempelde als ‘shithole countries’ en nazibetogers in Charlottesville vergoelijkte, was de verontwaardiging enorm. Ook bij bevriende bedrijfs- en religieuze leiders, Republikeinse partijgenoten en zelfs first lady Melania. En net als toen hij een visumverbod voor moslimlanden invoerde, volgde politieke en juridische chaos.

Op een desastreuze persconferentie trachtte Nielsen het beleid maandag te verdedigen met een mix van gevoelloze bureaucratie en brisant populisme. Twee dagen later stond ze echter naast Trump, die een decreet ondertekende om de scheiding van ouders en kinderen te stoppen. De nultolerantie blijft wel van kracht, zodat kinderen nu ook in gevangenissen dreigen te belanden. En nog meer praktische, juridische en ethische problemen opdoemen.

Sommigen voorspellen dat Trump een grens te veel heeft gepasseerd, en electoraal gefileerd zal worden. Te beginnen bij de parlementsverkiezingen in november. Hij ziet er enkel een voortzetting in van de ultranationalistische identiteitspolitiek waarmee hij verkozen werd. En die ook in Europa, waar migratie een even grote splijtzwam is, de wind in de zeilen heeft. Viktor Orbán, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Nigel Farage, Alternative für Deutschland, rechtspopulistische leiders van Polen over Tsjechië tot Slovenië: met allen haalde Trumps entourage het voorbije jaar de banden aan. Wat deze week zijn snerende tweet aan Angela Merkel verklaarde: ‘Grote fout overal in Europa om miljoenen binnen te laten die zo sterk en gewelddadig de cultuur veranderd hebben. Wij willen niet dat dat bij ons ook gebeurt.’