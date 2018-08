Martelaar van de Britse anti-islambeweging weer op vrije voeten

Tommy Robinson, het gezicht van extreemrechts in het Verenigd Koninkrijk, zit niet langer achter de tralies. De antiislamactivist werd woensdag op borg vrijgelaten uit de Londense gevangenis, nadat het hof van beroep procedurefouten had vastgesteld.

De 35-jarige Tommy Robinson werd in mei gearresteerd en nog geen vijf uur later veroordeeld tot een celstraf van 13 maanden. Hij maakte Facebook-live video’s aan de ingang van een rechtszaal, waarbij hij een groep Pakistaanse verdachten van een verkrachting herkenbaar in beeld bracht. In het VK is dat belemmering van de rechtsgang.

Normaal volgt zelden een veroordeling, maar omdat Robinson eerder al voor gelijkaardige feiten een voorwaardelijke gevangenisstraf had gekregen, moest hij de cel in.

Muilkorfoperatie

Zijn opsluiting maakte van Robinson een martelaar. Volgens zijn aanhang staat de arrestatie symbool voor hoe de politiek correcte elite in Londen elke islamkritiek monddood probeert te maken. Dat de rechter de pers aanvankelijk verbood over de zaak-Robinson te berichten, versterkte het beeld van een nauwgezette muilkorfoperatie.

Als jonge twintiger verloor Robinson zijn baan op de luchthaven nadat hij in een dronken bui slaags was geraakt met een agent in burger.

Volgens zichzelf en zijn aanhangers is Robinson een verdediger van de vrijheid van meningsuiting en verzet hij zich tegen de oprukkende islamisering. Tegenstanders zien in hem een racist die de islamofobie in het Verenigd Koninkrijk aanwakkert.

Robinson werd geboren als Stephen Yaxley-Lennon in het arbeidersstadje Luton. Als jonge twintiger verloor hij zijn baan op de luchthaven nadat hij in een dronken bui slaags was geraakt met een agent in burger. Kort daarop veranderde hij zijn naam en richtte de English Defence League (EDL) op, een protestbeweging tegen de radicale islam.

Schermvullende weergave Aanhangers van Tommy Robinson eisen zijn vrijlating. ©AFP

Bij demonstraties kwam het geregeld tot geweld en brachten sommigen de Hitlergroet. In 2013 verliet Robinson de EDL, omdat die naar eigen zeggen te extreem was geworden.

Europese extreemrechtse beweging

In een brief aan The Guardian spraken vijftig linkse politici en vakbondsleiders onlangs hun vrees uit dat de arrestatie van Robinson kon leiden tot een wedergeboorte van extreemrechts.

‘Sinds het ineenstorten van de EDL is dit de eerste serieuze poging om een racistische straatbeweging op te zetten en die een politieke gedaante te geven’, schrijven ze. ‘Die wordt internationaal ondersteund door beruchte personen uit de Verenigde Staten en islamofobisch rechts in Nederland.’

Robinson lokte een internationale Free Tommy-beweging uit, met een online petitie die in een paar dagen een half miljoen handtekeningen verzamelde. De Nederlandse populist Geert Wilders en Vlaams Belang-politicus Filip De Winter zakten in juni af naar een demonstratie in Londen om Robinson te steunen.

'Sinds het ineenstorten van de EDL is dit de eerste serieuze poging om een racistische straatbeweging op te zetten en die een politieke gedaante te geven.' groep linkse opiniemakers

Zelfs een hooggeplaatste medewerker van de Amerikaanse president Donald Trump drong bij de Britse ambassadeur in Washington aan op Robinsons vrijlating.