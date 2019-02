Vlaamse IT-reus gooit zich in strijd om supersnel internet

Met Cegeka springt een grote speler in de dans rond 5G. Het Hasseltse bedrijf boekte vorig jaar 520 miljoen euro omzet (+18%). Het groeide de afgelopen jaren steevast tegen 15 à 20 procent per jaar. Nu de veiling van de radiofrequenties voor 5G door politiek gesteggel op de lange baan dreigt te belanden, legt de IT-speler zijn kaarten op tafel. De regeringen van dit land raken het niet eens over de verdeling van de inkomsten van de veiling.

Cegeka gaat geen eigen netwerk aanleggen of masten met antennes plaatsen, onderstreept Bijnens. Dat laat het aan andere spelers in het consortium. Cegeka springt mee op de kar omdat een 5G-netwerk pas iets waard is als er concrete toepassingen voor bedrijven aan gekoppeld worden. ‘5G is een belangrijke groeimotor voor ons. Het politieke spel rond 5G is hallucinant.’

Sensoren

Bijnens ziet onder meer kansen in het monitoren van verkeer in de stad of in het opvolgen van vee in de landbouw via sensoren. 5G kan helpen de data die de sensoren genereren via een snelle en betrouwbare verbinding in realtime op te volgen. ‘We zijn perfect geplaatst om de toepassingen van 5G te managen’, zegt Bijnens. Hij merkt op dat als Cegeka geen expertise op de thuismarkt kan opdoen, het ook in het buitenland het pleit dreigt te verliezen.