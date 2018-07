Vlaanderen laat plan voor supersnel internet varen

Non-akkoord

Onze Mening | Pieter Haeck, redacteur Tech & Media

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) klopte zich gisteren op de borst een ‘akkoord’ te hebben met Proximus en Telenet over de uitrol van een ‘supersnel digitaal netwerk van de toekomst’. De vraag is of de tussenkomst van Muyters noodzakelijk was. Het akkoord blijkt slechts een intentieverklaring met daarin streefcijfers die de telecomoperatoren zichzelf ook al hadden opgelegd.

Telenet investeerde sinds 2014 500 miljoen euro in een krachtiger netwerk. Dat moet tegen 2020 snelheden van een gigabit per seconde mogelijk maken. De klanten stellen de capaciteit van het netwerk op de proef, door bijvoorbeeld intensief films en reeksen te bekijken via Netflix of Play More. Ook Proximus investeert fors. De telecombedrijven bieden zo een antwoord op een vraag van de markt. Muyters neemt dat cijfer van een gigabit per seconde als een notaris over. Waarvan akte.