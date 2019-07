Von der Leyen heeft moeite om parlement te overtuigen

EU-lidstaten lobbyen al volop voor Commissiejob

Dreigt België naast het net te vissen bij de verdeling van de posten in de nieuwe Europese Commissie? Het risico is reëel, erkennen Europese diplomaten. De meeste lidstaten zijn nu al druk aan het lobbyen over welke functie ze wensen in de Commissie. Zo wil Italië concurrentie en Frankrijk klimaat.

Driekwart van de lidstaten weet al wie hun kandidaat wordt. De EU-leiders duidden voorts de Spanjaard Josep Borrell aan als nieuwe buitenlandchef. Ze garandeerden ook een ‘senior’-positie in de Commissie voor de Nederlander Frans Timmermans en de Deense Margrethe Vestager, die als socialistisch en liberaal boegbeeld uit de benoemingscarrousel vielen.

Als het Europees Parlement von der Leyen volgende week bevestigt als Commissievoorzitster, zal ze voor eind juli de namen willen van de 27 overige leden van de Commissie. Het wordt nagenoeg onmogelijk met een minderheidsregering in lopende zaken deze maand nog een beslissing te nemen over de Belgische commissaris, is te horen in diplomatieke kringen.