De Praagse studio mag onafhankelijk voortdoen met waar hij erg goed in is: VR-games maken zoals ‘Beat Saber’. In die game word je als speler geconfronteerd met blokken die zich naar jou toe bewegen, en die je met de juiste van twee lichtsabels in de juiste richting moet zien te doorklieven. Ook moet je hindernissen ontwijken. Essentieel daarbij is de muziek: je beweegt op het ritme van onder meer ‘$100 Bills’. De game was, in tegenstelling tot heel wat andere VR-games, een groot succes. In maart van dit jaar bleek dat het spel, dat zo’n 30 euro kost, een miljoen keer verkocht was.