Dinsdag. De dag van de uitvaart van George Floyd, de man die werd gedood door politiemannen van de stad Minneapolis. Virtueel ben ik in Minneapolis, via een videoconferentie. De futuriste

Cecily Sommers geeft een webinar voor het Californische Institute for the Future (IFTF). De videoconferentie toont een appartement waar twee dingen mij opvallen: een hoge stapel boeken en Sommers zelf, een atletisch uitziende dame - zij was jarenlang balletdanseres. Nu leidt zij de non-profit denktank The Push Institute, dat wereldwijde trends en hun implicaties volgt voor bedrijven, de overheid en de non-profitsector.

Sommers schuwt de harde taal niet: Floyd werd vermoord, zegt ze. Covid-19 had het systeem in de VS al verzwakt. De sociale beweging die volgde op de dood van Floyd leidt tot meer instabiliteit. Als futuriste denkt ze in termen van scenario's. Ze heeft het over 'assen van onzekerheid'. Het is denkbaar dat voor Covid-19 snel een vaccin en geneesmiddelen worden gevonden. Het andere uiterste: het is ook denkbaar dat het niet zo snel lukt en dat er regelmatig pandemieën terugkomen.

De gemeenteraad van Minneapolis wil de politie ontbinden en een nieuw systeem opzetten voor openbare veiligheid. Ook elders in de VS wordt nagedacht over betere manieren van ordehandhaving. Misschien komt er een socialere, efficiëntere politie, maar evenzeer kan er een politiestaat ontstaan. In dit jaar van Amerikaanse verkiezingen is alles denkbaar en de 'assen van onzekerheid' voelen niet aan als loutere denkspelletjes.

Nieuwsgierige ontdekkers

Deze extreme scenario's kunnen een mens bang maken, maar Sommers heeft daar een middel tegen. 'Neem de houding aan van een ontdekker, laat angst plaats maken voor nieuwsgierigheid', raadt ze ons aan. Overigens zijn er ook dingen die een dynamiek hebben die voorspelbaarder is. Sommers heeft het over vier krachten die sinds de oertijd relevant zijn: de natuurlijke hulpbronnen, technologie, demografie en

governance.

Dat laatste zijn de regels die bepalen hoe mensen samenwerken. Het model lijkt mij relevant in een tijd van klimaatverandering, exponentiële technologische verandering, migratie en een zoektocht naar een beter

governance. Het zijn de krachten waarop de assen van onzekerheid drijven. Sommers schrijft er over in haar boek 'Think Like a Futurist'.

De ontdekker in ons moet oog hebben voor onverwachte inzichten. Ondernemers doen er goed aan naar de geschiedenis van sociale bewegingen te kijken, naar de sociologie en de economie van omwentelingen. Sommers hanteert daarbij ook een soort mantra: 'hold tight to purpose and play loose with tactics'. Blijf je doel vasthouden, maar ga los om met de tactieken die nodig zijn om dat doel te bereiken. Wees klaar om te experimenteren.

Dat doet me denken aan '