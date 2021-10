Bouwt Facebook een ommuurd metaverse?

Donderdag heeft voor de zevende keer Facebook Connect plaats, de jaarlijkse conferentie over virtual en augmented reality van de internetgigant. CEO Mark Zuckerberg himself voert het woord en zal meer inzicht geven in zijn metaverseplannen. Of dat hoop ik toch.

Zoals het hoort voor een event over virtual reality (VR) en augmented reality (AR) is Facebook Connect een virtuele conferentie die vanaf 19 uur te volgen is op de eventwebsite, op Facebook en met de Quest VR-headset in de app Oculus Venues.

Wat gaan ze vertellen over de nieuwe VR-headset, de Quest Pro? Wat zijn de volgende stappen voor de AR-bril en voor de virtuele omgeving Horizon Worlds? Maar vooral, wat gaat Zuckerberg zeggen over zijn metaversestrategie? De metaverse omschreef hij eerder als 'een virtuele omgeving waar u kunt aanwezig zijn met mensen in digitale ruimtes. Een belichaamd internet waar u binnenin bent, eerder dan dat u er gewoon naar kijkt.'

Voor Facebook is de metaverse van groot belang, het is 'de opvolger voor het mobiele internet'. We zullen er gamen, werken, leren, rondhangen en kortom een belangrijk deel van ons leven doorbrengen.

Volgens de technologieblog The Verge zou Facebook zelfs een nieuwe bedrijfsnaam kunnen bekendmaken die meer de nadruk legt op de inspanningen voor het uitbouwen van die metaverse. De onderneming bevestigde die informatie niet, maar in juli vertelde Zuckerberg aan The Verge dat Facebook evolueert van een socialemediagroep naar een metaversebedrijf. Een eventuele naamsverandering zou ook de aandacht vestigen op Zuckerbergs hoogtechnologische ambities, eerder dan op de opeenvolgende schandalen en pr-rampen die het merk teisteren.

Het gevoel aanwezig te zijn bij anderen, ook al zijn die fysiek elders, is voor Zuckerberg de heilige graal van de online sociale ervaring.

Het zou niet fair zijn het gepraat over de metaverse af te doen als louter een pr-strategie. Er werken al 10.000 mensen voor Facebook Reality Labs, de afdeling die toestellen maakt voor VR en AR. In Europa wil Zuckerberg nog eens 10.000 ingenieurs aanwerven. De topman van de VR- en AR-operaties, Andrew Bosworth, wordt chief technology officer voor de hele groep.

De investeringen wegen voor 10 miljard dollar op de operationele winst in 2021, raakte maandag bekend bij de publicatie van de kwartaalresultaten. De volgende jaren gaat het allemaal nog meer kosten, en neen, daar staan niet meteen inkomsten tegenover. Het gaat over een perspectief van vijf of tien jaar. Sommige analisten hebben het zelfs over tientallen jaren.

De metaversemiljarden zijn een gok op de niet zo heel nabije toekomst, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Het gevoel aanwezig te zijn bij anderen, ook al zijn die fysiek elders, is voor Zuckerberg de heilige graal van de online sociale ervaring. En zodra je avatargewijs dagelijks in de metaverse komt, heb je digitale kleren en digitale werkmiddelen nodig. 'Ons doel is dit decennium een miljard mensen te bereiken en honderden miljarden dollars aan digitale handel te realiseren', zei Zuckerberg maandag tijdens de analistencall.

Voor Facebook is de metaverse van groot belang, het is 'de opvolger voor het mobiele internet'.

De droom - voor sommigen de dystopische nachtmerrie - van de metaverse gaat al mee sinds de sciencefictionroman 'Snow Crash' van Neal Stephenson uit 1992. Een positief aspect van de metaverse moet zijn dat ik als avatar van de ene omgeving naar de andere zal kunnen reizen, samen met mijn digitale hebbedingen. Van Roblox via Horizon Worlds naar Fortnite bijvoorbeeld.