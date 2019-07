Contract voor het Web

Niet iedereen legt zich neer bij de neergang van het oude web.

Het gaat goed met de internetgiganten Facebook en Google. Verontwaardigde artikels, hele boeken met striemende analyses, boetes, nieuwe regelgeving... Het deert hen niet echt. De kwartaalresultaten die beide bedrijven deze week bekendmaakten, waren puik. Het principe ‘the winner takes it all’ geldt onveranderd in de digitale wereld. Geld en macht vloeien naar enkele winnaars, met machtsconcentraties tot gevolg. Maar niet iedereen legt zich daarbij neer.

‘Ik wil het oude internet terug’, schreef de Belg Dries Buytaert onlangs in een opiniestuk op CNN. Bij het artikel stond een foto van de jonge Buytaert van begin jaren 2000, waarop te zien is hoe hij over een groot project brainstormt. Dat project heet Drupal, een platform voor het bouwen van ‘websites en digitale ervaringen’. Drupal is open source en wordt gesteund door een hele community. Het is een wereldwijd succes, met dank aan het wereldwijde web, dat toelaat te innoveren zonder dat je daarvoor iemands toestemming moet vragen.

Machtige socialemediaplatformen blijken een magneet voor haatberichten, nepnieuws en regelrechte agressie.

Maar nu is Buytaert dus weemoedig. Op zijn blog heeft hij het over ‘het web dat ik wil voor mijn kinderen’. Bij CNN is de titel: ‘Het internet is een duistere plek geworden. Ik wil het oude terug’. Dat oude web was voor Buytaert ‘een plaats om te bouwen, te connecteren en om de vriendelijkheid van vreemden te ervaren.’

Anders dan bij het oude web zit de macht nu geconcentreerd bij een beperkt aantal bedrijven. Machtige socialemediaplatformen blijken een magneet voor haatberichten, nepnieuws en regelrechte agressie. Toch geven de meesten onder ons hun aandacht en vooral hun data nog altijd aan Facebook, Google en Twitter.

Buytaert wil dat de internetgebruikers weer controle over hun data krijgen. Dat zal niet gebeuren zonder overheidsingrijpen en betere technologie. De opkomst van meer intieme en private sociale netwerken helpt om online plekken te creëren waar mensen zich veiliger voelen. Buytaert geeft toe dat opboksen tegen een Facebook of Twitter niet evident is, maar hoopt dat de giganten en gedecentraliseerde netwerken naast elkaar kunnen bestaan.

Tim Berners-Lee

Schermvullende weergave Tim Berners-Lee ©REUTERS

Je moet overigens geen begenadigd softwaremaker zoals Buytaert zijn om het ‘nieuwe oude web’ een kans te geven. De World Wide Web Foundation, gesticht door de ‘vader van het web’, Sir Tim Berners-Lee, heeft een ‘contract voor het web’ klaar. Eigenlijk gaat het nog maar over een eerste ontwerptekst en worden we allemaal opgeroepen om commentaar te leveren op dat ontwerp zodat het kan worden bijgestuurd.

In de tekst staan gedetailleerde richtlijnen voor de omgang met het internet voor regeringen, bedrijven en burgers. Het gaat over toegang tot het web, privacy en data, het ontwerpen van technologie die het beste in ons steunt en het slechtste tegengaat, over samen dingen creëren waarbij iedereen zich veilig en welkom kan voelen.