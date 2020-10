Digitale Tweeling

Onze fysieke wereld krijgt een virtuele tweeling die altijd gelijk heeft.

Ooit bezocht ik in een virtuele wereld Berlijn. De gebouwen en straten waren met veel gevoel voor detail nagebouwd. Maar tegelijk voelde het zeer onwennig, want mijn avatar slofte er nagenoeg alleen rond. De makers noemden hun creatie een 'mirror world', de virtuele afbeelding van de fysieke wereld.

Het was de Amerikaan David Gelernter die in 1992 het boek Mirror Worlds uitbracht, met als uitleg 'de dag dat software het universum in een schoendoos stopt'. Nu, 28 jaar later, lees ik overal over Digital Twins, verwant met de Mirror World maar veel straffer.

Neem nu Brugge. Dat gaat samen met het onderzoekscentrum imec een digitale 3D-replica van de stad bouwen. De replica wordt voorzien van realtimedata. Dat zal het stadsbestuur de kans geven om de impact van maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van de luchtkwaliteit en de verkeersstromen, te simuleren.

Theia

Maar het kan nog groter en ambitieuzer. Het Amerikaanse Theia Holdings is een bedrijf in Washington DC. Het wil de hele planeet in realtime analyseren via een eigen satellietnetwerk, Theia Satellite Network (TSN). Een eerste fase van TSN zal bestaan uit 112 satellieten die de hele planeet in realtime volgen met een grondresolutie die tot 25 centimeter gaat. Voor die satellieten heeft de Federal Communications Commission (FCC) het licht al op groen gezet. Het gaat overigens niet alleen over gewone beelden. Zelfs chemische samenstellingen zullen worden gedetecteerd.

Dat alles is van belang voor de landbouw, het beschermen van olifanten tegen stropers, het volgen en sturen van de scheepvaart en ja, ook voor het bewaken van grenzen en gevoelige zones. De top van het bedrijf is gepokt en gemazeld in de luchtvaartindustrie, de Amerikaanse luchtmacht en de inlichtingendiensten. De Franse site Challenges.fr had het in juli 2019 nog over een geheimzinnig bedrijf dat zijn uiterste best deed om samen te werken met het Franse ministerie van Defensie.

Feedback

Inmiddels heeft Theia, volgens de mythologie de oudste dochter van Gaia (aarde) en Uranus (hemel), een flashy website en bijhorende video. Op de site staat beschreven wat de kern van hun technologische visie is. Die staat in het teken van meten-modelleren-veranderen, in het Engels bekt het net iets beter met 'measure-model-modify,' een 'feedbackanalyse technologie'.

Theia start met een digitale tweeling van een fysieke activiteit. Vervolgens worden realtime vanop afstand data verzameld om het verschil op te meten tussen het optimale digitale model en de realiteit. De bedoeling is uiteraard om het verschil gradueel zo klein mogelijk te maken. Ooit moeten er duizenden applicaties op het platform van Theia draaien.

Plato

'Door een continu bijgewerkte realtime digitale representatie te hebben van ongeveer alles wat gebeurt in de fysieke wereld op aarde zullen heel wat applicaties ook over de hele wereld kunnen worden gebruikt zonder dat extra sensoren of 5G-netwerken moeten worden geïnstalleerd', belooft het Amerikaanse bedrijf.

Doet het je ook aan de Griekse filosoof Plato denken? De digitale representatie is de perfecte wereld van de Ideeën. De fysieke werkelijkheid is daar de onvolmaakte afschaduwing van. Hoe dan ook, Plato stond niet bekend als een fan van de democratie.