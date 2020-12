Disciplinerende horloges

Onze elektronische assistenten observeren ons niet alleen nauwkeuriger, ze vertellen ons ook steeds meer wat we moeten doen.

'Roland, je bent buiten geweest. Het is een goed idee je handen te wassen.' Gehoorzaam als ik ben, volg ik de suggestie. Dit gedurende precies 20 seconden. Mijn gezondheidsadviseur kijkt in dit coronatijdperk nauwlettend toe op de hygiëne.

Die adviseur is mijn Apple Watch, die zich steeds meer bezighoudt met mijn bestaan. Bijvoorbeeld met de vraag of ik wel genoeg slaap. Ook houdt het tuigje bij of ik voldoende train, beweeg en uit mijn zetel kom. Als ik tijdens een videoconferentie opsta en begin rond te lopen, is dat gewoon omdat de Watch mij daartoe aanzet. Zitten is het nieuwe roken, weet je wel.

Cardioconditie

Wie ben ik tenslotte om de adviezen van de Watch in twijfel te trekken? Een dik jaar geleden waarschuwde de Watch mij voor boezemfibrilleren, een hartaandoening die tot beroertes kan leiden. De Watch bleek gelijk te hebben, en enkele ingrepen later blijkt het euvel al dan niet voorlopig verholpen te zijn. Maar dat maakt dat de richtlijnen van de Watch over bewegen, rechtstaan en slapen nog belangrijker worden.

Zo af en toe het leven redden van klanten is een goede businesspraktijk. De Watch doet dan ook meer en meer. Zo geeft ze tegenwoordig haar oordeel over mijn cardioconditie. Dat is volgens Apple het vermogen van het lichaam om zuurstof op te nemen, te circuleren en te gebruiken. Het is een indicator van de algehele conditie. En uiteraard biedt Apple binnen afzienbare tijd ook in België de dienst Fitness+ aan voor allerlei workouts.

Zo af en toe het leven redden van klanten is een goede businesspraktijk.

Soms krijg ik het wat benauwd van mijn adviseur. Bijvoorbeeld wanneer hij mij tegelijk aanmaant te ontspannen ter voorbereiding van een gezonde nachtrust, te bewegen om mijn dagelijkse quotum te bereiken en mindful adem te halen.

Fitbit

Ook het Android-ecosysteem heeft zijn ijverige levensstijladviseurs. Google mag inmiddels van de Europese Commissie Fitbit overnemen, de maker van fitnesstrackers en smartwatches. Europa legt wel op dat derde partijen via de software Fitbit Web API aan de slag moeten kunnen gaan met de data van de gebruiker, mits die daar de toestemming voor geeft. Gebruikers krijgen ook de mogelijkheid te weigeren dat hun data door andere diensten van Google worden gebruikt.

Maar die consument zou wel eens in groten getale overstag kunnen gaan als de verleiding groot genoeg is, door een steeds performantere gezondheidsadviseur bijvoorbeeld. Maar de gebruiker moet wel kunnen inschatten wat de risico’s zijn.

Als het gaat over de afdeling cardiologie van mijn vertrouwd ziekenhuis, heb ik geen probleem met het delen van mijn data. Maar wat wanneer een verzekeraar een compleet zicht vraagt op al mijn gezondheidsdata?

Dataplaatsen