Doodsgedachten en uitputting

Mensen zijn 'het' moe, lees ik her en der. Maar wat precies dan? De filosofe Rosi Braidotti heeft daar een diepgaande kijk op.

Burgers zijn de mondmaskerplicht moe. En ook de bubbels en het afstand houden. Het gebrek aan leiderschap. Als dan wel beslissingen worden genomen, zijn we al die regelneverij moe.

Eigenlijk is dat ook al een tijd bezig, dat moe zijn. De Australisch-Italiaanse filosofe Rosi Braidotti zegt dat je iets specifieks moe kan zijn, maar je kan ook 'alles' moe zijn. We hebben het dan over uitputting.

Rosi Braidotti – Necropolitics and Ways of Dying

Vorig jaar had ze het tijdens een lezing in Amsterdam over Necropolitics and Ways of Dying. Je vindt ze nog op YouTube. Er was nog geen pandemie, maar Necropolitics gaat wel degelijk over een beleid dat beslist wie sterft en wie een kans op leven krijgt. Bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, gaan we ze redden of niet? We kunnen er nu aan toevoegen: wat met ouderen in woonzorgcentra? Diabetici met overgewicht die Covid-19 hebben?

Verhalen over massale sterfte en zelfs het einde van de mensheid kregen nog voor de pandemie een boost. Braidotti wijst een overwegend mannelijke, witte middenklasse in het Westen met de vinger. Hun apocalyptische kijk op klimaatverandering leidde al voor corona tot uitputting en een gevoel van machteloosheid. Terwijl de mensheid net nu de handen uit de mouwen moet steken om de heel reële klimaatproblemen aan te pakken.

Mens van Vitruvius

Necropolitiek gaat over wie sterft en wie een kans op leven krijgt.

Maar wat is dat, 'de mensheid'? Leonardo da Vinci tekende omstreeks 1490 de Mens van Vitruvius, een naakte man die met gespreide armen en benen in een circel staat. Het werd het symbool van het humanisme. Het is evenwel geen toeval dat de Mens van Vitruvius een witte Europese man is. Slaven, gekoloniseerde volkeren en vrouwen werden brutaal onderdrukt.

Braidotti hangt een 'kritisch posthumanisme' aan, waarbij de centrale positie van de witte, Europese, heteroseksuele en fysiek perfecte man wordt onderuit gehaald. Zij herbekijkt onze verhouding tot andere dieren, tot de natuur, maar ook tot de technologie. Posthumanisten zoals Braidotti zijn gefascineerd door genetische manipulatie, biotechnologie en cyborgs.

Veel meer dan bij transhumanisten zoals Ray Kurzweil is de technologische revolutie bij hen een onderdeel van een veel bredere verhouding met de natuur, de samenleving en de werkelijkheid. Technologie helpt binaire tegenstellingen tussen mens en niet-mens of tussen man en vrouw te overstijgen. Een cyborg, is dat een man, een vrouw, of nog iets anders?

Perspectieven

In de plaats van de Mens van Vitruvius moet er een veelheid van perspectieven komen. Een Australische aboriginal weet al heel lang hoe dat voelt, de dreiging van 'extinctie'. Het perspectief op coronabestrijding van iemand die in een overbevolkt appartement in Brussel of Antwerpen woont, zal ook anders zijn. Die andere perspectieven negeren leidt enkel tot nog meer uitputting en machteloosheid.

De 65-jarige Braidotti ziet er allerminst uitgeput uit. De worsteling met klimaatkwesties en pandemieën maakt duidelijk hoe geconnecteerd we zijn met anderen over de hele planeet, maar ook met de andere dieren en de aarde, met machines en technologie. Voor Braidotti is het juist een enorme stimulans om niet alleen anders te denken, maar vooral om anders in het leven te staan en te handelen.