Een speciaal notitieboek

Alles komt terug. Net wanneer ik dacht helemaal te zullen verdwijnen in de digitale werelden van de virtuele realiteit, bleek ik een nostalgie te ontwikkelen voor het analoge tijdperk.

Ik heb een nieuwe obsessie: het bijhouden van een Bullet Journal. Dat papieren notitieboek houdt het midden tussen een agenda en een dagboek.

Van een collega kreeg ik een heus pakket. Daarin zat het notitieboek, dat liefkozend ‘BuJo’ wordt genoemd. Zo’n notitieboek kan lijntjes of dotjes hebben, het mijne heeft dotjes. In het pakket zitten ook nog twee clips, een liniaal, een sjabloon voor allerlei versieringen, een potlood met gum, een fineliner en gelpennen, sticky notes en stickervellen. Ik vond het allemaal nogal overweldigend en besloot tot een minimalistische aanpak, gebaseerd op de website bulletjournal.com van de uitvinder van de BuJo-methode, de New Yorker Ryder Carroll.

Het Bullet Journal zit op het kruispunt tussen productiviteit en mindfulness.

Het schriftje moet speciaal worden geprepareerd. Er hoort een index in, een inhoudstafel waarbij je pagina’s nummert en zegt wat waar staat. Een ‘toekomstlog’ toont zes maanden van mijn toekomstige bestaan. Er zijn maandelijkse en dagelijkse pagina’s. Wekelijks kan ook. ‘Bullet Journalists’ leggen ook lijstjes aan, gaande van uitgaven over boeken en restaurants tot diepzinnige gedachten. Ik werk graag met ‘spreads’, twee pagina’s tegenover elkaar die genoeg ruimte geven.

Carroll schreef een boek over zijn methode. Ik leer dat hij lijdt aan een aandachtstekortstoornis en zijn systeem uit pure noodzaak ontwikkelde. Toen hij, met veel schroom, zijn manier van werken aan een vriendin uitlegde, raadde die hem aan het hele systeem wereldkundig te maken. De beweging sloeg breed aan en tegenwoordig vind je op blogs en sociale media zoals Instagram, YouTube en Reddit tips en tricks en BuJo’s die heuse kunstwerkjes zijn.

Tot die laatste categorie behoort mijn BuJo zeker niet. Ik schrijf alles op met eenzelfde zwarte pen en onderstreep wat onbeholpen de maanden en dagen. Simpele symbooltjes duiden aan of iets een notitie is, een te doene taak, een afgehandelde taak, een taak die verschoven wordt in de tijd of een gebeurtenis.

Trager

Ik heb het gevoel dat ik meer overzicht heb over mijn bestaan. En ik heb nu meer de neiging na een interessante babbel gewoon wat notities te nemen, of een ideetje op te schrijven.

Zaken echt opschrijven in plaats van te typen op een laptop of een smartphone, ik was dat eigenlijk niet meer gewend. Het gaat wat trager en vergt meer aandacht, maar dat is net de bedoeling: bujo’en bevindt zich op het kruispunt tussen productiviteit en mindfulness.

Dat ondervind ik vooral als ik, op aanraden van Carroll, ’s avonds steevast nog eens in mijn notitieboek kijk. ‘Een moment van reflectie’, heet dat. Wat heb ik die dag gedaan en wat had ik moeten doen? Welke onafgewerkte zaken verdienen het ‘gemigreerd’ te worden naar een andere dag, week of maand, en welke zijn eigenlijk irrelevant?