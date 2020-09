Facebook maakt alwetende butler

Facebook komt volgend jaar met een 'slimme' bril. Het gaat over veel meer dan het zoveelste gadget. Het bedrijf van Mark Zuckerberg bereidt zich voor op een nieuw computertijdperk. Data en privacy worden meer dan ooit heikele thema's.

Je zit in een rumoerig café. Een vriend stapt naar jou toe en spreekt, je hoort hem duidelijk want het achtergrondlawaai verstomt. Nog iemand verschijnt. In je gezichtsveld komt een simpele vraag: 'toevoegen aan het gesprek?' Met een subtiele vingerbeweging kies je voor ja. Met zijn drieën heb je een rustig gesprek, het achtergrondgeluid blijft gedempt. Een nieuwe vraag verschijnt, of je een videogesprek aanvaardt met die vriendin uit San Francisco. Even later zit een avatar, die helemaal lijkt op de vriendin, op een lege stoel aan je tafeltje. Jullie praten nu met vier.

Als het van Michael Abrash, chief scientist van Facebook Reality Labs, en zijn team afhangt, wordt dat scenario tegen 2030 grotendeels werkelijkheid. Het vriendengroepje in het café draagt brillen, waarschijnlijk Ray-Ban van EssilorLuxottica, en armbandjes. De software komt van Facebook.

Deze week kondigde Facebook-topman Mark Zuckerberg op Facebook Connect, de conferentie over virual en augmented reality (VR/AR), aan dat in 2021 al een 'slimme bril' op de markt komt. Die is een eerste stap naar een 'echte' AR-bril, waar nog jaren ontwikkeling in kruipt.

Facebook Connect Keynote: Oculus Quest 2, Project Aria, and More!

We zijn al decennia gewend aan de Graphical User Interface (GUI), de icoontjes, klik- en sleepmogelijkheden van computers allerhande. We zijn het ook gewend geraakt om met gebogen hoofd door de werkelijkheid te strompelen, gefixeerd op onze smartphones. In het nieuwe tijdperk gaan we weer fier met opgeheven hoofd midden in de werkelijkheid staan. Alles wat we moeten weten, wordt ons in het oor gefluisterd en verschijnt subtiel in ons gezichtsveld.

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat allemaal te sturen met eenvoudige vinger- en handbewegingen. Voor zover we nog moeten sturen, want een onzichtbare butler zal op onze noden vooruitlopen en enkel bij twijfel nog vragen stellen. De GUI maakt plaats voor de Ultra Low Friction Contextualized AI Interface.

De computer wordt een pseudonatuurlijke verlenging van het denken en het bewegen.

Pols

We communiceren met de onzichtbare butler dus met subtiele vingerbewegingen. Maar hoe gaat dat dan? Abrash toonde zich tijdens de conferentie enthousiast over motorische zenuwcellen in de pols. Vingerbewegingen van een millimeter worden gedetecteerd, zelfs de intentie om een vinger te bewegen kan worden afgelezen. De computer wordt een pseudonatuurlijke verlenging van het denken en het bewegen.

Live Maps

Een ander cruciaal onderdeel van het project heet Live Maps. Die technologie bestaat uit drie lagen: een locatielaag zegt waar dingen zijn, de indexlaag zegt wat geweten is over fysieke dingen ('deze boom is een eik') en de 'ontologische laag' zegt waarom fysieke, virtuele en conceptuele dingen voor ons in een bepaalde context belangrijk zijn. Live Maps zijn een virtueel model van je bestaan op deze planeet. Het is een stroom van data die dankzij de AR-bril vanuit jouw persoonlijk perspectief wordt verzameld en georganiseerd. Dat is wat het mogelijk maakt dat de bril tot een persoonlijke butler wordt.