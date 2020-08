Facebook zoekt je sleutels

Facebook kondigt belangrijke stappen aan in Spatial Computing. De mogelijkheden zijn immens, de gevaren ook.

Heb ik de voordeur op slot gedaan? Waar liggen de sleutels? Waarom ligt die smartphone op de bovenste verdieping terwijl ik beneden zit? Het zijn kleine irritaties van elke dag. Een robotje dat de sleutels vindt en de smartphone haalt, zou handig zijn.

Daar is uiteraard niet alleen hardware voor nodig. De robots - misschien autonoom bewegende versies van virtuele assistenten zoals Alexa van Amazon of Siri van Apple - moeten in staat zijn te navigeren, te luisteren, te kijken en 3D-ruimtes op te slaan in hun geheugen. Dat is allemaal deel van wat sommigen Spatial Computing noemen, en waar virtual (VR) en augmented reality (AR) toe behoren.

Spatial Computing is een nieuwe manier om met computers om te gaan. Het doet fysieke individuen, virtuele wezens en robots bewegen in een wereld waar het fysieke en het digitale verstrengeld zijn. Irena Cronin en Robert Scoble, twee Amerikaanse experts in dat soort technologie, schreven er pas een boek over, 'The Infinite Retina'. Daarin hebben ze het over een nieuwe technologische revolutie. Het voorwoord is van de hand van Steve Wozniak, de medestichter van Apple.

Belichaamde AI

Big Tech is volop bezig die omwenteling voor te bereiden. Facebook pakte in een blogpost uit met wat het 'nieuwe mijlpalen in belichaamde artificiële intelligentie (AI)' noemt. Het gaat dan over het audiovisuele platform SoundSpaces waarop onderzoekers AI-software kunnen trainen in 3D-omgevingen met heel realistische akoestiek. Concreet kan een robot die voorzien is van die software horen waar precies je smartphone van jetje aan het geven is. De afdeling die werkt aan die technologie heet Facebook Reality Labs. Tot voor heel kort ging ze door het leven als Oculus, bekend voor de gelijknamige VR-headset.

Hoe opwindend die ontwikkelingen in Spatial Computing ook mogen zijn, argwaan in het tijdperk van het 'surveillance capitalism' is op zijn plaats.

Ook biedt Facebook een kader aan voor het bouwen van 'top-down semantische kaarten' en 'ruimtelijk-semantisch geheugen'. In mensentaal: AI-agenten zouden leren hoe ze naar objecten terugkeren die ze gedurende een tocht door de woning hebben gezien (zoals die sleutels dus) of vragen beantwoorden zoals 'hoeveel stoelen staan rond de tafel'.

Bij dat alles meldde het bedrijf van Mark Zuckerberg ook sterke resultaten bij het trainen van AI-agenten in omgevingen die hen niet vertrouwd zijn en waarbij ze moeten gissen wat zich bevindt op plekken die aan het zicht onttrokken zijn, bijvoorbeeld achter of onder een tafel.

VR-dataprivacy

Hoe opwindend Spatial Computing ook mag zijn, argwaan in het tijdperk van het 'surveillance capitalism' is op zijn plaats. Facebook schokte de fans van VR door aan te kondigen dat vanaf oktober nieuwe gebruikers van de Oculus VR-headset alleen nog met een Facebook-account kunnen inloggen.