Games en oorlog

DeepMind Technologies is een fascinerend Londens bedrijf. Het wil niets minder bereiken dan een artificiële algemene intelligentie.

Een kunstmatig brein dat wat het leert in één domein kan toepassen in een heel andere sector. DeepMind maakt deel uit van Alphabet, het Californische bedrijf dat ook Google in handen heeft.

DeepMind werd bij het brede ­publiek beroemd met overwinningen in games. U herinnert zich wellicht hoe zijn algoritme AlphaGo Zero de wereldtop versloeg in het Chinese bordspel go.

Onlangs publiceerden de Londense bollebozen in het tijdschrift Nature een paper over nog een ander game, het computerspel StarCraft. Spelers moeten basissen, troepen en technologie in stelling brengen om de vijand te verslaan. Een game kan tienduizenden bewegingen tellen. Er wordt niet om beurten gespeeld, het komt erop aan snel te zijn. De tegenstanders hebben geen volledig zicht op wat de ­tegenpartij doet. Daarmee leunt het spel dichter aan bij de omstandigheden in de reële wereld.

Grootmeester

DeepMind slaagde er niet in de wereldtop in StarCraft te onttronen, maar zijn AI-agent AlphaStar Final speelde wel beter dan 99,8 procent van de menselijke spelers en behaalde de grootmeesterstatus. In anderhalve maand. De AI-agent speelde onder dezelfde omstandigheden als de menselijke tegenpartijen.

The AI that mastered Starcraft II

De technologie die DeepMind voor AlphaStar gebruikte, is gebaseerd op artificiële neurale netwerken. Die leren patronen te herkennen in grote hoeveelheden data. De software verbeterde zichzelf door het analyseren van het spel van mensen, door tegen zichzelf te spelen en tegen andere AI-agenten die als sparringpartners spe­ciaal mikten op de zwakke plekken van AlphaStar Final.

De sterke prestaties van Alpha­Star openen in principe de weg voor toepassingen zoals het ontcijferen van natuurlijke taal, weersvoorspellingen, me­dische diagnostiek of autonome wagens.

Militair

Meer omstreden zijn mogelijke militaire toepassingen. De eerdere successen van DeepMind in het bordspel go zwengelden bij de Chinese legertop het debat aan over het integreren van AI in de oorlogsvoering.

Experts vrezen dat in de militaire wedloop tussen de VS en China de rol van AI zo groot wordt dat menselijk toezicht een nadeel wordt, omdat AI nu eenmaal veel sneller complexe beslissingen neemt dan mensen. Het risico bestaat dus dat de verdere vooruitgang in AI gekoppeld aan de concurrentie tussen de grootmachten leidt tot een situatie waarbij computers autonoom beslissen wat gebeurt op het slagveld.

DeepMind sluit militaire opdrachten uit en StarCraft is geen realistisch oorlogsspel, zodat het onderzoek geen onmiddellijke militaire toepassingen heeft. Maar toch. Vorige maand maakte Google een doorbraak bekend in quantum computing, die op de langere termijn grote gevolgen heeft voor het uitvoeren van grootschalige ­simulaties en het doorbreken van versleutelingen.