Games veranderen de wereld

The Uncensored Library in Minecraft.

Ik schrijd een majestueus gebouw binnen. De stijl is neoklassiek met indrukwekkende pilaren en hoge gewelven. Boven de hoofdingang, hoog boven de begane grond, staat 'The Uncensored Library'.

Mogelijk vraag je je af waar op de planeet zo'n architecturaal eerbetoon aan de vrije pers te vinden is. Welnu, in de blokkige virtuele wereld van Minecraft. Reporters Without Borders en het designbedrijf BlockWorks sloegen de handen in elkaar voor het project. Zo'n 24 bouwers uit 16 landen hadden 12,5 miljoen blokken nodig om de constructie voor mekaar te krijgen.

In het gebouw waar ik binnenwandelde vind ik teksten over journalisten die vermoord werden in Mexico. Zij schreven over de georganiseerde misdaad en betaalden daarvoor de hoogste prijs. Het gebouw is een heuse bibliotheek met meer dan 200 teksten die in allerlei landen worden geweerd door de censuur. Het aantal artikels groeit snel.

Minecraft wordt meestal niet gecensureerd. En moest dat toch het geval zijn, de bibliotheek kan snel worden gedownload en dan weer geüpload naar andere servers. Of het materiaal kan offline worden bekeken.

Onderwijs

Minecraft is in handen van Microsoft. Dat zet het volop in de markt voor het onderwijs. Pas nog werden nieuwe leeromgevingen gelanceerd. Lessen en virtuele leeromgevingen gaan van computerwetenschappen over geschiedenis tot cultuur en taal. Ook kan Minecraft worden gebruikt voor events zoals afstudeerceremonies of campusactiviteiten.

Microsoft lanceerde pas nog zeven nieuwe Minecraft: Education Edition Esports Worlds pakketten met lesplannen en al erbij. Esports - gamingcompetities dus - zijn erg populair. De combinatie van esports met onderwijs is een nieuwe en hippe vorm van gamification. Studenten leren niet enkel visueel denken maar ook en vooral in team werken.

Niet enkel Minecraft verbreedt zijn activiteiten. Ook de erg populaire concurrent Roblox heeft educatieve activiteiten. Zowel Minecraft als Roblox en Fortnite organiseren massaal bijgewoonde muziekfestivals.

The Uncensored Library

Kapotte realiteit

Een hele generatie groeit op die voor haar entertainment, onderwijs en sociaal verkeer in virtuele omgevingen leeft. Voor een deel is dat omdat er iets mis is met de fysieke realiteit. Denk maar aan censuur, repressie, nauwelijks leefbare steden of pandemieën.

'Reality is Broken' is dan ook de titel van een boek dat gamedesigner Jane McGonigal in 2011 publiceerde. Maar dat werk is allesbehalve een lofzang op escapisme. De ondertitel is 'Why Games Make Us Better and How They Can Change the World'. McGonigal vindt dat gamers uitstekende probleemoplossers zijn en teamspelers. Gamedesigners weten iets over wat mensen gelukkig maakt en gemotiveerd. Het zou zonde zijn die kennis en vaardigheden niet toe te passen in de echte wereld.

Een andere klassieker in dit genre, uit 2007, is 'Exodus to the Virtual World' van Edward Castronova. Hier is het idee dat 'online fun' de verwachtingen ook voor de 'echte' wereld verandert.

Inmiddels vervagen de grenzen tussen de gamewerelden en wat ooit 'de werkelijkheid' werd genoemd.

De reporters die hun werk onderbrengen in de Uncensored bibliotheek doen dat omdat ze de wereld beter willen maken. De studenten die aan virtuele prototypes voor hernieuwbare energie werken, denken aan reële problemen en oplossingen. Zij gaan heel andere verwachtingen hebben over werk en leven in de zogeheten 'echte' wereld. En ze gaan die verwachtingen ook proberen waar te maken.