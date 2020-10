Gaming als leerrevolutie

In welk gamingaandeel zou jij beleggen, vroeg ik meer dan een half jaar geleden aan mijn twaalfjarige petekind Briek. Een van de bedrijven die hij bijzonder cool vond, was Roblox. Een Amerikaans gamingbedrijf met een heel eigen visie op leren. Toen Briek het mij aanraadde, was het nog niet genoteerd. Maar daar komt verandering in.

Roblox gaat 'ergens volgend jaar' naar de beurs, als de marktomstandigheden gunstig zijn, bleek deze week. Roblox, opgericht door David Baszucki en wijlen Erik Cassel, is helemaal geen gewoon gamingbedrijf. 'De spelers kunnen er zelf games maken en elkaars games spelen', legde Briek mij uit. Wat blijkt? Kinderen en jongeren zijn bijzonder goed in het maken van games voor leeftijdsgenoten.

Het platform kwam al in 2006 op de markt maar bleef een aantal jaren onder de radar. Het begon flink wat succes te boeken nog voor de pandemie en brak in volle crisis helemaal door. Er zijn nu 164 miljoen actieve spelers en twee miljoen makers van games, 'community developers'. Het platform is een virtuele economie met een eigen munt, de robux. Die kan worden omgezet in echte dollars. Het hele concept doet denken aan Second Life, dat iets eerder ontstond, maar Roblox is meer gericht op games en is vooral populair bij kinderen en jonge tieners.

Net zoals de founding father van Second Life, Philip Rosedale, is Baszucki een fan van het Burning Man festival. Op die jaarlijkse bijeenkomst creëren de deelnemers een stad in de woestijn, om die na afloop weer te laten verdwijnen. Net zoals gamemakers virtuele werelden uit het niets scheppen.

Leerrevolutie

Het verhaal van Roblox is dat van een uit de hand gelopen educatief project. Baszucki ontwikkelde eind jaren 80 samen met zijn broer Greg het softwarepakket Interactive Physics dat leraars en studenten hun eigen fysica-experimenten liet creëren in een 2D-labomgeving.

Ze konden voertuigen laten botsen en daar de wetten van de fysica op toepassen. Dat bleek veel boeiender dan fysicahandboeken. De broers Baszucki bouwden een bedrijf rond de software met de ambitieuze naam Knowledge Revolution. Het werd verkocht maar was wel de inspiratie voor wat uiteindelijk Roblox zou worden.

Roblox is een schoolvoorbeeld van informeel leren. Kinderen en jongeren leren er, als ze daar zin in hebben, games bouwen, de programmeertaal Lua en nog veel meer.

Ondernemerschap

Twee jaar geleden schreef het magazine Forbes over ene Alex ­Binello, die op zijn dertiende debuteerde op Roblox, er games speelde en vervolgens zelf games ontwikkelde. Elf jaar later trok zijn game MeepCity miljoenen bezoekers waarbij hij op een paar jaar miljoenen dollars verdiende en zelf mensen in dienst nam. Nooit had Binello een formele computeropleiding gevolgd. 'Hoe Roblox de volgende generatie gamingondernemers traint', titelde het magazine.