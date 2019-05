De nieuwe VR-headset Oculus Quest zet aan tot nadenken over een nieuw tijdperk, dat van de gemengde realiteit.

Met enige tegenzin heb ik dan toch maar de nieuwe VR-headset Oculus Quest gekocht. Oculus is een deel van Facebook. Ik heb veel moeite met het hele ‘geef ons uw data’-zakenmodel van Facebook, maar tegelijk ben ik ook verknocht aan virtuele realiteit (VR), vandaar mijn gemengde gevoelens.

De Quest maakte mij 549 euro lichter. Ik had in plaats van voor 128 gigabyte ook voor 64 gigabyte kunnen kiezen en dan had het mij 449 euro gekost. De headset werkt los van een pc, net zoals zijn voorganger Oculus Go, maar in tegenstelling tot de Go kan je in alle richtingen bewegen. Het nieuwe ding volgt je bewegingen voorwaarts, achterwaarts, links, recht, op en neer. Je kan achter virtuele hoeken kijken. Vroeger hing je daarvoor met kabels vast aan een zware computer met daarbij nog externe sensoren, nu zit het allemaal in de headset. In het jargon heet dat ‘inside-out tracking’.

Plots zag ik de redactie in korrelig zwart-wit.

Wat ik het meest indrukwekkend vond? Dat ik bij het opzetten van het kleinood niet meteen in een virtuele omgeving terechtkwam, maar in korrelig zwart-wit de heel gewone redactie-omgeving zag. De vier ingebouwde groothoeklenzen scannen de fysieke omgeving.

Starten bleek eenvoudig. Gewoon de Oculus-app downloaden en het toestel koppelen. De headset opzetten, een open plek op de redactie zoeken en met de handcontrollers een speelveld aflijnen op de vloer. In het omlijnde terrein veranderde dat stuk redactie op magische wijze in een knus en groot bemeten salon. Vanuit dat salon kon ik games opstarten die me in nieuwe virtuele omgevingen brachten.

Oculus Insight VR Positional Tracking System

Terwijl ik in het game Superhot mensen neerschoot en -sloeg, kwam ik onvermijdelijk tegen de randen van het speelveld waarbij een virtueel raster oplichtte. Buiten dat raster toonde de bril mij weer de redactie in een dystopische zwart-witversie. De virtuele speelkooi is overigens permanent. De headset kan zich tot vijf speelomgevingen herinneren, het is niet nodig ze telkens opnieuw in te stellen.

De Quest is indrukwekkend. Hij heeft elementen van augmented reality (AR) omdat hij het beeld van de fysieke omgeving kan verrijken met een virtuele speelkooi. Hij doet dromen van een gemengde realiteit waarbij sommige zones in de fysieke werkelijkheid, mits je de juiste bril draagt, portalen zijn naar een andere werkelijkheid.

Zo’n headset kan wel erg veel data capteren. Hij registreert bewegingen en gedrag en houdt je omgeving in de gaten. Facebook-topman Mark Zuckerberg geeft de laatste tijd grif toe dat zijn bedrijf geen al te beste reputatie heeft voor privacy. Facebook zal in de toekomst meer het onderscheid maken tussen online privéruimtes en publieke plaatsen. Gaat dat ook zo zijn in VR en AR? En wie is eigenlijk de eigenaar van die persoonlijke data?