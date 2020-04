Generale repetitie

Pandemiedrones en coveillancenetwerken zijn de voorbode van een heel ander soort samenleving.

De drone vliegt 50 meter boven je hoofd. Plots komt het ding dichterbij om op een meter van jou te stoppen. 'U heeft koorts, uw hartslag en ademritme zijn een heel eind boven de norm. Daarnet niesde u op een meter afstand van iemand anders. Schaam je diep, ga onmiddellijk naar huis en verwittig een dokter!', sommeert een mechanische stem je. Sciencefiction is het niet en het hoeft ook geen straattafereel te zijn ergens in een grote Chinese stad. De technologie is klaar om gebruikt te worden, ook in Noord-Amerika. De Canadese dronespecialist Draganfly doet het uitstekend op de beurs na de eerste testvluchten in de VS van zijn 'pandemiedrones'.

Coveillance is het systematisch documenteren van onze interacties met anderen.

De drone detecteert je temperatuur, hart- en ademritme, kijkt of je niest en hoest en in welke mate je de regels respecteert voor 'physical distancing'. Draganfly, dat klanten zoekt in landen die relatief democratisch zijn, zegt er wel bij dat de drone niet aan gezichtsherkenning doet. Alle data worden anoniem gemaakt en de drones willen vooral patronen herkennen om zo het beleid en de ordehandhaving vooruit te helpen. De openingsparagraaf van deze column mag in dat licht overdreven lijken, maar toch. Uiteraard kan zo'n drone ook aan gelaatsherkenning doen, als de autoriteiten dat zouden willen, en de gegevens personaliseren en bijhouden in een centrale database.

Zo'n pandemiedrone lijkt een schoolvoorbeeld van surveillance, letterlijk een top-downbenadering van de openbare veiligheid. Er zijn ook andere methodes om de verspreiding van de besmettingen te monitoren. Deze week was veel te doen over contact tracing door mensen, door apps of door een combinatie van mensen en apps.

Tracing apps

302 wetenschappers uit 27 landen - onder wie 16 Belgen - waarschuwen voor zogenaamde tracing apps die een ongeziene surveillance mogelijk maken. Zij zijn, samen met het Europees Parlement, tegen het het opslaan van data in centrale databases. Alles moet op basis van vrijwilligheid gebeuren, decentraal, en er moet open kaart worden gespeeld over hoe, waarom en wanneer de apps worden ingezet en wat met de data gebeurt.

De apps kunnen een systeem van 'coveillance' vormen. Professor Deirdre Mulligan aan de universiteit van Berkeley definieerde 'coveillance' al jaren geleden als 'de documentatie van interacties met anderen'. Onze smartphones houden bij wie in onze buurt is en slaan alarm als daarbij blijkt dat we een langere interactie hadden met iemand die besmet is. Of dat echt op een efficiënte manier kan, is nog omstreden. Maar laat ons even veronderstellen dat het uiteindelijk wel lukt.

Bioterreur