Gewoon babbelen

Het videoplatform Twitch is een fascinerende dienst die op grootschalige manier de verhouding tussen 'performer' en publiek verandert.

Tussen al de ellende van het dagelijkse nieuws door zijn er toch lichtpunten in het bestaan. Fortnite bijvoorbeeld, dat begin deze week een nieuwe editie van de game lanceerde. Niet dat ik een groot gamer ben, verre van. In de Battle Royale van Fortnite, een spel waarbij je met honderd op een eiland zit en elkaar moet afmaken, ben ik steevast een van de eerste slachtoffers. Maar ik hou wel van de energie die van dat game afspat. Zelf spelen is niet nodig. Op Twitch, een gespecialiseerd videoplatform van Amazon, streamen gamers hun avonturen. Een van de opperstreamers, de Amerikaan Turner Ellis Tenney aka Tfue, haalde in de eerste twee uur dat Chapter 2 van Fortnite beschikbaar was zo’n 170 miljoen kijkers. Van zulke aantallen moet een mens toch even gaan zitten.

Just Chatting is de snelst groeiende categorie op Twitch.

Je ziet die Tfue aan de rand van het Twitch-scherm live spelen met een zware headset op, de game neemt het grootste deel van het scherm in beslag. Hij geeft voortdurend commentaar waarbij het woordje ‘fuck’ veel voorkomt. De nu 21-jarige gamingkampioen ziet er wat bleekjes en gestresseerd uit. Hij zou al een fortuin aan prijzengeld hebben gewonnen, maar ook zijn er berichten over depressie, rechtszaken en conflicten.

De gebeurtenissen op het scherm spelen zich razendsnel af. Naast het scherm is een stroom van commentaren te zien met talloos veel emoticons. Op een of andere manier slaagt Tfue erin te reageren op sommige commentaren, maar ook voor hem flitsen de meeste reacties te snel voorbij. Een van de fascinerende fenomenen is dat sommigen al dan niet fake bekentenissen over zichzelf in de stroom gooien, wetende dat de kans groot is dat niemand die zal kunnen lezen.

Digitale gemeenschappen

De honderdduizenden fans van Tfue worden aangetrokken door zijn speelkunst, maar ook door zijn persoonlijkheid. Dat is wat Twitch ontdekte bij de communities die Tfue en andere gamers volgen. Je kan streamers ook gewoon laten chatten met de fans, zonder dat er nog moet worden gespeeld. Je moet zelfs geen ster zijn om te streamen en met kijkers beginnen te praten.

Just Chatting, gewoon babbelen dus, is een Twitch-categorie speciaal voor conversaties tussen streamers en kijkers. Het is het snelst groeiende genre op het platform en was in een jaar tijd goed voor ruim een miljard kijkuren.

Ik zie een jongedame met oranje haar bij nacht rondlopen in een Zuid-Koreaanse stad. Ze loopt een verlaten restaurant binnen en roept een keer of tien ‘excuse me’ om dan weg te hollen. Enkele duizenden kijkers reageren met een waterval van commentaar. Je kan je abonneren op een streamer en die krijgt dan wat geld van je (een deel gaat naar Twitch). Soms zijn er ook verschillende categorieën van abonnees.