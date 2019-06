Hoe dokter Apple mij waarschuwde voor mijn hart

Een smartphone als dokter, het is wennen.

Na een tijdje zonder Apple Watch, de slimme polshorloge van Apple, ben ik dan toch bezweken voor de sirenenzang van CEO Tim Cook. Ik heb nu een gloednieuw exemplaar. Net zoals vroeger krijg ik alle mogelijke nieuwsmeldingen op mijn pols, word ik aangemoedigd om te bewegen en mindful te ademen.

Maar anders dan mijn oude Watch, stuurt dit nieuwe exemplaar mij soms heel ingrijpende berichten. Zoals dit: ‘Je hart toont tekenen van een onregelmatig hartritme, wat kan wijzen op atriumfibrilleren. Als atriumfibrilleren niet door een arts bij je is vastgesteld, neem dan contact op met je huisarts.’

Alerts

‘Wat een dramaqueen is die Watch’, was mijn eerste reactie. Maar de alerts bleven terugkomen. Ik had ze kunnen uitschakelen, maar deed dat toch maar niet. ‘Je kunt meer details bekijken in de app Gezondheid op je iPhone’, liet de Watch sardonisch weten. Ook de app Gezondheid vond dat ik dit met mijn huisarts moest bespreken. ‘Jaja, het zal wel, de medische overconsumptie zal nog erger worden’, flitste het door mijn hoofd. Toch bekeek ik de app grondiger.

Zo leerde ik dat de diagnose atriumfibrillatie wordt gesteld bij ongeveer 2 procent van personen onder de 65 en ongeveer 9 procent van mensen boven de 65. Het ‘trillen van de voorkamer van het hart’ is behandelbaar, en zonder behandeling kan het bloed klonteren. Die klonters kunnen dan weer leiden tot hartfalen of beroertes. Daar wordt het gezondheidsbudget van de overheid ook niet beter van. Preventie leek me plots geen slecht idee, maar ik aarzelde nog. Misschien gingen de alerts wel gewoon weg?

Ik durfde nog nauwelijks naar mijn Watch te kijken en voelde me steeds meer een patiënt. En ik kreeg opstandige gedachten: ‘Is dit nu het gevolg van onze elektronica, onze obsessie om alles te willen meten en monitoren? Wordt iemand daar gelukkiger van?’

Reset

Ik begon mezelf meer te observeren. Die kortademigheid bij het beklimmen van de talloze trappen van Tour&Taxis, dat had ik vroeger toch niet? En waarom heb ik, ook op nieuwsarme dagen, hartkloppingen?

Uiteindelijk, na twee weken, kapituleerde ik en consulteerde ik mijn huisarts. Zij stuurde me per meteen naar de cardioloog in het ziekenhuis. ‘Ha ja, ik heb al enkele eigenaars van de Apple Watch over de vloer gehad. De diagnose was tot nog toe altijd juist’, zei de arts mij.

Dat bleek na grondige verificatie ook bij mij het geval. Enthousiast stelde de arts me remedies voor, gaande van pillen over het wegbranden van weefsel dat verkeerde elektrische prikkels geeft tot het ‘resetten’ van mijn hart met een elektrische schok.