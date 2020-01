Klimaatmiljardairs moeten geen halve heiligen zijn

De bouwer van elektrische auto's Tesla pakte deze week uit met uitmuntende resultaten. De beurskoers ging meer dan 10 procent hoger. De stichter van Tesla, Elon Musk, wordt in Silicon Valley bejubeld als klimaatondernemer.

Waarmee wordt in Silicon Valley het nieuwe, grote geld gemaakt? Met virtual of augmented reality, met gaming of met een nieuw sociaal netwerk? De 65-jarige Californische internetondernemer en mediafiguur Tim O'Reilly heeft er een duidelijke opinie over. 'Onze fundamentele opvattingen over wat telt in de economie veranderen', zei hij onlangs tijdens een videoconferentie van de nieuwswebsite The Information.

Die veranderende opvattingen hebben alles te maken met het feit dat we ons volop bewust worden van het veranderende klimaat. 'Elon Musk is waarschijnlijk de eerste of toch de meest zichtbare klimaatmiljardair', stelt O'Reilly. De Zuid-Afrikaan/Canadees/Amerikaan Musk zette in op elektrische voertuigen en creëerde er een heuse markt voor.

Musk is het grote voorbeeld van een hele trend. Klimaatondernemers vind je namelijk ook elders. Ze storten zich bijvoorbeeld op kunstvlees. Nederland scoort dan weer sterk in de voedselexport, omdat het een expert is in voedseltechnologie, zegt O'Reilly. Dat soort kunde zal in een wereld, die getroffen wordt door opwarming, erg belangrijk en lucratief zijn. De nieuwe techfortuinen zullen niet gemaakt worden met entertainment en consumentengadgets.

Hebzucht

Klimaatinvesteerders hoeven geen halve heiligen te zijn. Zij kunnen even hebzuchtig zijn als andere techkapitalisten. Maar hun hebzucht is gebaseerd op een nieuw aanvoelen van wat belangrijk is. Contrasteer dat met Apple. Ook dat bedrijf publiceerde sterke resultaten, maar weet nauwelijks wat te doen met zijn cash. Het geeft het geld gewoon terug aan de aandeelhouders. O'Reilly beschouwt Apple als een machine voor 'financiële extractie'.

Met ‘groene’ projecten valt best geld te verdienen, vindt de ondernemer. Dat is een heel verschil met heel wat Valley-bedrijfjes die fundamenteel verlies maken en vooral mikken op een vetbetaalde overname of beursgang. In het nieuwe klimaattijdperk gaat het kapitaal stromen naar projecten die het verschil maken. Zoals naar elektrische wagens en performante batterijen.