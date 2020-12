Metaverse in de cloud

De nieuwe game 'Cyberpunk 2077' in de cloud spelen blijkt prima te doen. Maar dat is nog maar het begin van wat mogelijk is.

Cloudgaming werkt echt. Donderdag, tussen twee artikels door, bekroop me de onbedwingbare neiging de gloednieuwe game 'Cyberpunk 2077' te spelen. Ik had de reviews gelezen, wist dat er bugs waren en dat de echte ster van het verhaal - naast Keanu Reeves - de setting is, het bruisende en doodsgevaarlijk Night City. Ik kon het spelen niet langer uitstellen en dat hoefde - dankzij cloudgaming - ook niet.

Het volstond in te loggen op stadia.google.com om de game te spelen. Geen downloadtijd nodig. Wel gebruikte ik, net als voor videoconferencing, een kabel in plaats van wifi om een stabiel netwerk te hebben.

Ik bezocht Lizzie's bar en overleefde een intens vuurgevecht bij het redden van een gegijzelde dame. Toen ik naar mijn appartement in het Watson District van Night City reed, was ik behoorlijk opgetogen over de gedetailleerde weergave van de uitgestrekte en fascinerende stad. En over het feit dat de beeldkwaliteit en reactiesnelheid in de cloud heel behoorlijk lijken te zijn.

Metaverse

Ik heb een zwak voor de notie 'metaverse'. Dat is de combinatie van alle virtuele werelden, augmented reality en het internet. Het is een wereld waarin niet enkel kan worden gespeeld, maar waar ook werk en studie mogelijk zijn. Of gewoon rondhangen. Ik heb lang gedacht dat dat per definitie iets was dat we in virtual reality zouden beleven. Maar nu besef ik dat cloudgaming ons misschien wel sneller bij metaverse brengt. Virtual Reality is dan een optie, geen must.

Vandaag zijn er slechts een miljard gamers. Ooit zullen dat er zeven of acht miljard zijn. Jensen Huang CEO van Nvidia

Jensen Huang, de CEO van het Amerikaanse techbedrijf Nvidia, zei onlangs fascinerende dingen over metaverse in een interview met VentureBeat. Nvidia heeft met GeForce Now een gamingclouddienst. 'Vandaag zijn er slechts een miljard gamers. Ooit zullen dat er zeven of acht miljard zijn', zei Huang. 'Wanneer metaverse er is, zullen we meer tijd doorbrengen in gamewerelden. Niet enkel om te gamen, maar om rond te hangen, bij andere mensen te zijn.'

Miljardenpubliek

Als we over een publiek van miljarden mensen spreken, betekent dat dat games en films enorme budgetten kunnen hebben en tegelijk zeer rendabel kunnen zijn. 'Cyberpunk 2077' had een budget van 270 miljoen euro. In de wereld die Huang beschrijft, zijn budgetten van een miljard denkbaar. Niet dat daar automatisch grote kunst uit voortkomt. Maar dan wordt wel heel veel mogelijk op technologisch vlak.

Jonathan Lai, gamingexpert van de durfkapitalist Andreessen Horowitz, ziet games komen die speciaal voor de cloud zijn ontworpen. Zo'n spel zou een combinatie zijn van livevideo en games, waarbij miljoenen mensen dezelfde gamewereld delen, via welke toestellen dan ook.