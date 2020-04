Een groot samenlevingsexperiment in een woestijn in Nevada probeert zich in deze tijd van pandemie opnieuw uit te vinden.

Zo'n tien jaar geleden stond ik in een woestijn en zag er de vreemdste constructies, zoals een metershoge houten man die in brand werd gestoken. De mensen rond mij zagen er niet bepaald gewoon uit. Sommigen hadden de gedaante van een vos, anderen leken drie meter hoog te zijn en droegen bizarre protheses. Ik voelde geen hitte, noch rook ik de mengeling van zonnebrandolie en weed. Ik was immers in de virtuele wereld Second Life, op het event Burn2 dat een 'regionale afdeling' is van het Burning Man-festival. De regio van Burn2 is cyberspace.

Het fysieke Burning Man is het best gekend voor de grote happening die jaarlijks plaatsvindt in de Black Rock-woestijn in Nevada, waar in een week een heuse stad voor tienduizenden mensen tot stand komt. Een ticket kost zo'n 425 dollar, maar in Black Rock City zelf kan je niets kopen voor geld. Iedereen doet iets, heeft eigen materiaal bij en ruilt met anderen. De hele stad wordt gebouwd en uiteindelijk afgebroken door de deelnemers.

Daarbij worden tien principes gevolgd, waaronder zelfredzaamheid, het verwerpen van commerciële transacties ten voordele van een gifteconomie, radicale inclusie - iedereen is welkom - en 'geen spoor achterlaten', alles wordt weer hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Sinds mijn virtuele Burn2-ervaring heb ik vage plannen ooit naar het fysieke Black Rock City te trekken, maar een ding is zeker: het zal ook dit jaar niet lukken. Het evenement, dat van 30 augustus tot 7 september gepland was, is in zijn fysieke verschijning geannuleerd wegens de coronapandemie.

Parallelle werelden

De organisatoren van Burning Man kondigden aan dat het gebeuren toch zal doorgaan, maar dan in het 'Multiversum'. Dat verwijst naar de idee dat er naast het zichtbare universum waarin we leven nog vele andere universums zijn. Parallelle werelden, waar mogelijk alternatieve versies van onszelf rondlopen.

Heb je voor de transformerende ervaring van Burning Man de fysieke woestijn nodig? Dat is nu de vraag . .

Deelnemers worden uitgenodigd alternatieve versies van zichzelf te ontdekken die andere wegen inslaan dan de paden die hun 'gewone zelf' heeft gekozen. Black Rock City is een vreemde zone. Tal van universums kruisen er en mensen leren er verschillende versies van zichzelf kennen. Het is niet ongebruikelijk voor deelnemers na zo'n ervaring hun leven ook buiten Black Rock City een andere wending te geven.

De vraag is nu of je voor zo'n transformerende ervaring de fysieke woestijn nodig hebt. Er wordt een virtuele Black Rock City 2020 voorgesteld. 'Een virtuele metropolis wacht op ons om Thuis te komen. We kunnen nog altijd samen bouwen, en samen zijn, en samen Branden, maar dan digitaal in plaats van in het stof. Op de virtuele playa staan geen grenzen op wie kan meedoen. Laat ons dit samen doen', staat te lezen op de Burning Man Multiverse-site.