Na de NFT komt de DAO

Nu de Non-Fungible Token (NFT) hip geworden is, is het mogelijk de beurt aan DAO om een soortgelijke status te bereiken. Daar gaat wel wat storytelling voor nodig zijn.

NFT's gebruiken de blockchain om te registreren wie de eigenaar is van beelden, video's, digitale verzamelobjecten en virtueel land. De techniek bestaat al sinds 2015, maar werd pas dit jaar populair. Ook tijdens het derde kwartaal bleek de NFT-handel bijzonder goed te draaien en zelfs een nieuw hoogtepunt te bereiken.

Maar ondertussen is het tijd om ons een nieuwe drieletterige afkorting eigen te maken: DAO, voor Decentralized Autonomous Organization. Wikipedia omschrijft het als een organisatie die wordt gerund door regels gecodeerd als computerprogramma's, de zogeheten 'slimme contracten'. Die regels worden bewaard op een blockchain. Terwijl een vennootschap een precieze juridische status heeft, is dat (nog?) niet het geval voor een DAO.

In juni 2016 werd The DAO gelanceerd als een durfkapitaalorganisatie. Met crowdfunding haalde het 150 miljoen dollar op. Het enthousiasme was groot. Projecten zouden op een transparante manier geld kunnen ophalen, beleggers zouden stemrechten krijgen door het kopen van digitale tokens. Een klassiek management was niet langer nodig.

Helaas werd het project al heel snel gehackt en werd het 50 miljoen dollar lichter gemaakt. Om de situatie recht te trekken was een ophefmakende verandering nodig in het protocol van de blockchain Ethereum, een 'hard fork'.

Ondanks dat horrorverhaal blijven blockchainliefhebbers geloven in DAO's. Neem Dapper Labs, een Canadese studio en 'NFT-bedrijf'. 'Blockchain is de grootste gebeurtenis op het internet sinds de iPhone. Het zal de manier waarop we digitale werelden gebruiken hervormen', staat op zijn site.

Het heeft geen aparte pagina op Wikipedia, maar zijn creatie CryptoKitties heeft die wel. Met dat blockchaingame kan je virtuele katten verzamelen, kweken en verhandelen. Door de vele transacties veroorzaakte de game in december 2017 een aanzienlijke vertraging van de blockchain Ethereum. Inmiddels laat de studio ook de handel toe in digitale verzamelobjecten van de Amerikaanse basketbalorganisatie NBA.

Nu zet Dapper Labs een verdere stap met de oprichting van Dapper Collectives, dat focust op DAO's, meldt de gespecialiseerde blog Decrypt. Net zoals het met hun NFT-games de blockchain leuk en relevant voor een breed publiek maakten, willen de Canadezen het hele proces van het opzetten en runnen van DAO's gemakkelijk maken voor zowel individuele creators als voor gevestigde bedrijven.

Dapper Labs begon met het overnemen van Brud, een start-up gericht op het vormen van community's en storytelling. Trevor McFedries, de topman van Brud, is ook de stichter van Friends With Benefits, een 'sociale DAO' waarvan het token een marktkapitalisatie heeft van zo'n 75 miljoen dollar. McFedries kent ook wel iets van het vertellen van verhalen. Brud is bekend van de figuur Lil Miquela, een fictieve virtuele influencer die op sociale media door miljoenen wordt gevolgd.