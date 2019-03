Niches voor een andere realiteit

‘Dat nieuwe ding van Microsoft, dat is wel wat hè. Maar duur!’ Mijn gesprekspartner, een goede vriend, heeft het over de HoloLens 2 van Microsoft.

Het bedrijf uit Redmond stelde de nieuwe versie van zijn headset voor augmented reality (AR) voor op het World Mobile Congress in Barcelona. Het kleinood kost 3.500 dollar. Het tovert een digitale werkelijkheid óp en ín de fysieke werkelijkheid. ‘Mixed reality is ready for business’, staat op de productsite. ‘For business’, inderdaad, want tot grote teleurstelling van mijn vriend is de HoloLens uitsluitend bestemd voor bedrijven die er hun personeel mee willen uitrusten. Er is nog jaren werk aan de consumentenversie.

Augmented reality is technisch nog moeilijker dan virtual reality (VR), dat de fysieke werkelijkheid grotendeels buitensluit. Maar ook in de wereld van de virtuele realiteit richt het Taiwanees-Amerikaanse samenwerkingsverband HTC Valve zich met een nieuwe headset nadrukkelijk tot nichemarkten zoals gezondheidszorg en beveiliging.

Gelukkig is er Oculus VR, een filiaal van Facebook, dat voor de gewone consument de Quest in voorbereiding heeft, een headset die niet meer moet worden gekoppeld aan een computer of smartphone, waarmee je vrij kan rondlopen en die slechts zo’n 400 dollar kost. ‘Wij willen de hele wereld verbinden’, stelt Facebook, en virtuele realiteit kan dat enkel maar dieper maken - en nog meer data opleveren.

Verkopen

‘Wow’, roepen mensen die een VR-headset opzetten. Maar kopen, ho maar.

De nieuwe toestellen worden bij consumenten ongetwijfeld op een ‘wow’ onthaald. Dat was ook de reactie van mijn vriend, toen hij vroeger al VR-headsets uitprobeerde. Maar kopen deed hij tot nog toe niet. Wie wel koopt, stelt vast dat hij na het aanvankelijk enthousiasme de headsets minder en minder opzet. Het ontbreekt aan een ‘killer application’.

Dat ‘bedrijfstoepassingen’ plots zo populair zijn, betekent dat de consumentenmarkt nog een probleem is. Gegevens van Superdata laten zien dat de markt van VR-headsets groeit, zij het traag. Playstation VR was vorig jaar de leider met 1,5 miljoen verkochte stuks. Dat klinkt veel, maar van de console PS 4 gingen er vorig jaar 91,6 miljoen over de toonbank. Nogal wat overtuigde gamers lieten de VR-mogelijkheid dus links liggen. Oculus Go, de voorganger van de Quest, werd sinds de lancering in mei 2018 een miljoen keer verkocht. Ook dat moet in perspectief worden geplaatst: Facebook-topman Mark Zuckerberg droomt ervan een miljard mensen uit te rusten met VR. Nog een eind te gaan dus.

Geschiedenis van de toekomst

Schermvullende weergave Palmer Luckey, de stichter van Oculus VR die later werd ontslagen door Facebook. ©AFP