Niet-speelbare personages als synthetische metgezellen

NPC worden ze genoemd in games, of voluit non-player character. Personages die niet worden gestuurd door de speler maar die een ondersteunende rol spelen. Het lijken nederige elementen van een game, maar gamemakers hebben er grote ambities voor die ethische vragen oproepen.

Wat doet zo'n NPC? Het kan bijvoorbeeld een opdracht geven voor een queeste. De interactie kan keuzes toelaten uit verschillende wapens of werktuigen. Of er kan zich een dialoog met keuzemogelijkheden ontspinnen en die keuzes kunnen al dan niet een fundamenteel verschil maken in het spelverloop.

Als het van de Amerikaanse techondernemer Rony Abovitz afhangt, worden de spelers niet enkel geconfronteerd met de klassieke NPC's, maar met heuse 'synthetische wezens'. Dat is de queeste waar zijn start-up Sun and Thunder mee bezig is, bericht de in de gamingsector gespecialiseerde site GamesBeat. De personages van Abovitz moeten op termijn een 'echte intelligentie' hebben en zullen leven in omgevingen die een mengeling zijn van de fysieke werkelijkheid en de digitale wereld. Abovitz houdt een slag om de arm. Het kan nog best 15 jaar duren vooraleer de ambities worden gerealiseerd.

Een hyperrealistisch, intelligent non-player character, is dat een medemens, een metgezel, een slaaf of een huisdier?

Niet dat er ondertussen niets te beleven zal zijn. Abovitz omschrijft zijn NPC's als Pinocchio-figuren die aan touwtjes hangen, maar die touwtjes zullen een voor een worden doorgeknipt. En die synthetische wezens worden getraind om samen met het team van Sun and Thunder het project te verwezenlijken, als synthetische teamleden. Een eerste AI-personage is Jako Vega (ook gekend als Yellow Dove). Abovitz zegt dat Vega als Woody Guthrie zal zijn, een zanger die door ruimte en tijd reist. Jako Vega zal niet starten in een game, maar in een kortfilm die de ideeën van Abovitz moet illustreren.

Het hele idee om met straffe video's uit te pakken maakt me wat ongemakkelijk. Abovitz is immers de stichter en vroegere topman van Magic Leap, een bedrijf dat een headset voor augmented reality (AR) maakt. Door een digitaal lichtveld in de ogen van de gebruikers te projecten kan de headset 3D-beelden over de fysieke werkelijkheid draperen. Investeerders, waaronder Google, Alibaba en ATT, investeerden miljarden dollars in het bedrijf, maar beleefden daar tot nog toe weinig plezier aan. Abovitz gaf video's vrij met spectaculaire illustraties van zijn product, maar de realiteit bleek minder indrukwekkend. Loopt Abovitz niet het risico dat ook zijn nieuwe video's op een teleurstelling uitdraaien?

Wreed

Niet dat ik wil uitsluiten dat er ooit 'echt intelligente' NPC's komen. Richard Bartle, een befaamde professor in gamedesign aan de University of Essex in het VK, zegt niet te kunnen inschatten wanneer er NPC's komen die slimmer zijn dan wij, die zelfs bewust zijn. Dat kan relatief snel zijn, het kan binnen 50 jaar zijn of nog veel langer duren, legde hij deze week uit tijdens de conferentie GamesBeat Summit.

Maar het is een fascinerend idee. Ben je een massamoordenaar als je de database wist waarin zo'n slimme NPC's leven? Ben je wreedaardig als je een kopie maakt van de database, zodat die wezens een dubbel bestaan leiden? Wat als die NPC's niet 'bewust' zijn, maar wel heel realistisch en intelligent gedrag vertonen?