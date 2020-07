Ninja overleeft platformcrash

Deze maand sluit Mixer, de streamingdienst van Microsoft. Miljoenen videogamefans vragen zich af wat met hun helden op dat platform gaan gebeuren. Deze week verscheen alvast de wereldberoemde Ninja op YouTube. In de coulissen wordt gedroomd van een arbeidsrevolutie.

Tyler 'Ninja' Blevins is een 29-jarige Amerikaanse professionele gamer en streamer. Hij brak door bij het brede publiek met de game 'Fortnite Battle Royale' van Epic Games en droeg zelf ook zijn steentje bij tot de populariteit van die game. Fortnite bracht zelfs een Ninja 'skin' uit waarmee het zijn erkentelijkheid extra in de verf zette.

I HAVE A FORTNITE SKIN!!! #ninjaskin

Ninja was tot augustus 2019 te bewonderen op Twitch, een videoplatform van Amazon waar gamers hun wedstrijden in realtime delen met fans. Hij haalde er meer dan 14,8 miljoen volgers. In 2018 zou hij een kleine 10 miljoen dollar hebben verdiend. Streamers krijgen geld van 'abonnees', sponsors en andere adverteerders.

Microsoft wist Ninja in 2019 exclusief te verbinden aan zijn streamingplatform Mixer. Naar verluidt zou het 20 tot 30 miljoen dollar hebben betaald. Amazon, Microsoft, Google en Facebook voeren een keiharde concurrentiestrijd voor toptalent.

Microsoft heeft de handdoek inmiddels in de ring gegooid. Het kon niet op tegen de kracht van Twitch, dat een marktaandeel heeft van zo'n 68 procent. In het tweede kwartaal liep het aantal kijkuren bij Twitch op tot een record van ruim 5 miljard. Mixer steeg ook aanzienlijk, maar haalde 'slechts' 106 miljoen uren, ondanks Ninja en andere vedetten.

Voor een superster zoals Ninja is het allemaal geen erg. Zijn manager, echtgenote Jessica, zal de aanbiedingen van de overblijvende streamingplatformen zorgvuldig vergelijken. Woensdag verscheen Ninja alvast live op YouTube. Op dat platform heeft hij 24 miljoen abonnees, ook al had hij er tot woensdag nooit live gespeeld. Het is nog niet duidelijk of hij nu exclusief op YouTube gaat streamen.

Verslagenheid

Maar Ninja behoort tot een klein kransje van supersterren. Op Mixer zelf, dat nog tot 22 juli open blijft, is de verslagenheid bij de would-besterren groot. Zij worden 'verwelkomd' met speciale aanbiedingen door Facebook Gaming, dat blijkbaar een deal sloot met Microsoft. Maar ze zullen opnieuw moeten knokken om genoeg volgers, betalende abonnees en sponsors te hebben om uiteindelijk niet veel meer dan een eenvoudig loon te verdienen.

Streamers werken bijzonder hard. 60 uur per week is geen uitzondering. Burn-outs en depressies zijn een reëel gevaar. De verhoudingen tussen platforms en streamers zijn vaak gespannen. Er is ruzie over faciliteiten zoals de mogelijkheid voor fans om vrienden een betalend abonnement cadeau te doen. Of om betere data te krijgen, zodat de streamers hun optredens kunnen bijsturen.

Revolutie

Tegelijk hebben streamers het heerlijke gevoel niet voor een baas te werken en vooral te doen wat ze zo graag doen: gamen. Het technologiemagazine Wired stelde afgelopen week de vraag of het geen tijd was voor een arbeidsrevolutie in de streamingsector.

De hele episode geeft een fascinerend beeld van de macht van een beperkt aantal platforms, van een beperkte groep uitzonderlijke individuen en de onmacht van vele anderen. Het is een illustratie van het 'winner takes all'-principe en tegelijk van de droom van velen hun eigen ding te doen. Er zijn werknemers en zelfstandigen, maar in de interneteconomie is nood aan een statuut tussen die twee in. En als dat in de interneteconomie zou kunnen, dan maar meteen overal.