In deze tijd van lockdowns wordt koortsachtig geëxperimenteerd met nieuwe mediacombinaties. Grote gamingbedrijven richten zich tot een publiek van tientallen tot honderden miljoenen mensen, maar er zijn ook heel innovatieve starters.

Gamer Mrbojangles881 is goed bezig. Hij landt op een plat dak en is in geen tijd beneden, waar hij zwaar bewapende militairen in de rug schiet. Welkom in de game 'Call of Duty' van de gamestudio Activision Blizzard. Die is zelf ook goed bezig. Verkoop en winst, bleek deze week, schieten door het dak. In maart werd wereldwijd aan videogames een recordbedrag uitgegeven van meer dan tien miljard dollar. De pandemie en de wereldwijde lockdown leiden tot een opstoot in de verkoop.

Fortnite x Travis Scott FULL EVENT!

Naarmate games helemaal mainstream worden, veranderen ze. Kijk naar 'Fortnite'. Dat spel van Epic Games werd beroemd voor zijn 'Battle royale' gevechten, waarbij je op een eiland probeert als enige te overleven. De hype leek uiteindelijk te gaan liggen, maar nu komt Fortnite volop in het nieuws als een plek voor virtuele optredens. Onlangs keken zo'n 28 miljoen mensen naar een optreden van de rapper Travis Scott. De artiest was in reuzegroot formaat te bewonderen op het land, onder de zee en in de ruimte van Fortnite.

Ook hier veroorzaakt de pandemie een boost. Epic Games liet trots weten dat 'Fortnite' 350 miljoen geregistreerde spelers telt met in april 3,2 miljard speeluren.

Welcome To Party Royale | Fortnite

350 miljoen registraties, dat moet je vieren. 'Fortnite' pakt dus in de nacht van vrijdag op zaterdag uit met een Party Royale, beginnend met optredens van Dillon Francis, Steve Aoki, and Deadmau5. Het feest moet duren tot maandagnamiddag. De party heeft plaats op een nieuw eiland dat zal blijven bestaan. Het moet een plek zijn waar niet wordt gemoord, maar waar je kan skydiven, met boten racen en rondhangen met vrienden. 'All chill, no sweat', zegt 'Fortnite'. Het zou evengoed de slogan kunnen zijn van het zeemzoete en immens populaire game 'Animal Crossing' van Nintendo. Facebook toonde ooit hoe een sociaal netwerk ook een gamingplatform kan zijn, 'Fortnite' gaat van game naar sociaal medium.

Online Town

Maar er zijn nog andere combinaties van 'nieuwe media' denkbaar. Drie jonge technologen in de VS ontwikkelden net Online Town, een poging om videoconferencing tot een heel nieuwe ervaring te maken. Het grootste deel van je scherm wordt ingenomen door de plattegrond van een appartement, een conferentiezaal, een park of Times Square. Je wordt voorgesteld door een piepkleine avatar, die je kan bewegen met de pijltjestoetsen van je computer. Onderaan de virtuele omgeving zie je de deelnemers 'in het echt' in kleine videoschermpjes.

In Online Town kan je als groep parallelle conversaties hebben, en als individu kan je in, uit en rond die gesprekken wandelen.

Het mooie is dat wanneer je dicht bij een groepje avatars komt, je ook beter kan horen wat ze zeggen. Ook hun videobeeld wordt duidelijker. Wanneer je weer weggaat, om naar een ander groepje te gaan, worden beeld en geluid waziger tot je ze niet meer ziet of hoort. Je kan dus in, uit en rond gesprekken wandelen. Het voelt meer ontspannen aan dan een klassieke videoconferentie. Achter de simpel ogende interface schuilt bovendien technologie die je audio en video rechtstreeks naar de persoon stuurt waarmee je chat in plaats van naar de servers van Online Town.