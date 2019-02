Slurpende tieners stellen YouTube voor dilemma

‘Hello everybody. Welcome back...’ Het meisje zegt het fluisterend, met rare geluidjes, zoals in ‘welcome back...k...k...k’. Ze draagt felle make-up, een roze T-shirt met daarop GUCCI in groene letters. Ze heet MaK (Makenna) en is 13 jaar. MaK spreekt haar YouTube-fans toe onder de titel ‘ASMR~ I decided to EAT my GUCCI shoes...’

Die fans lijken talrijk te zijn: de video werd gepost op 1 februari en het aantal views stond gistermiddag op meer dan twee miljoen. Haar YouTube-kanaal Life with MaK telt 1,3 miljoen abonnees. Later in de tien minuten durende video verorbert MaK de schoen inderdaad deels - hij blijkt van suiker te zijn. Met open mond voor een enorme microfoon, eindeloos en nadrukkelijk kauwend. Dit nadat ze eerst de Gucci-doos heeft opengemaakt, met de vingers over de letters GUCCI glijdend, wrijvend en krassend over de doos, elk geluidje versterkt door de microfoon.

ASMR~ I decided to EAT my GUCCI shoes....

De suikerschoen is te koop bij iemand op een online platform. Daar heeft MaK een deal mee. Het kanaal van Makenna kan naar schatting 1.000 dollar opbrengen, per dag, aan advertentie-inkomsten. De technologiesite Wired UK weet dat het YouTube-sterretje vorig jaar doorbrak met de video ‘Eating Raw Honeycomb - EXTREMELY Sticky Mouth Sounds’. De 16 minuten durende video van de honing slurpende tiener werd miljoenen keren bekeken.

De videotitels bevatten steevast ‘ASMR’. Die vier letters openen de weg naar een hele subcultuur die een specifieke ervaring nastreeft: de Autonomous Sensory Meridian Response. Het gaat om een tintelend gevoel op de huid dat begint op de schedel om dan verder te gaan naar de nek en het bovenste deel van de ruggengraat. Het gevoel kan bij sommigen worden opgewekt door het luisteren naar gefluister, luid kauwen of slurpen. Het wordt wel eens ‘breinorgasme’ genoemd, maar dat is in de ASMR-community omstreden.

Internetfilters zijn dom. Ze kunnen niet inschatten wat een onschuldig tijdverdrijf is, dan wel het seksualiseren van kinderen.

Op YouTube staan 45 miljoen ASMR-video’s. Slechts een deeltje daarvan wordt door jonge kinderen gemaakt, maar wat moeten we daarover denken? Amelia Tait heeft het in haar artikel ‘The dodgy, vulnerable fame of YouTube’s child ASMR stars’, over de kwetsbaarheid van hun beroemdheid. Zo gaat MaK in op specifieke verzoekjes van fans, zoals zichzelf filmen terwijl ze koekjes eet en melk drinkt. Daarvoor betaalt zo’n fan 50 dollar, haar tarief voor tien minuten, vijf minuten kost 30 dollar. De koekjes-en-melkvideo werd door ruim 300.000 mensen bekeken. De ouders van MaK controleren vooraf de binnenlopende verzoekjes.

YouTube verbiedt het seksualiseren van minderjarigen, en ASMR-‘mondgeluiden’ vallen in die categorie. Een eenvoudige zoekopdracht leert dat de filters van YouTube op dit vlak bepaald niet goed werken.

Filters

Meer Legrand Inconnu columns vindt u hier.

Waarmee we bij een actualiteitspunt van deze week komen: Europa staat op het punt internetbedrijven zoals YouTube verantwoordelijk te maken voor schendingen van het auteursrecht door hun gebruikers. Dat kan leiden tot het invoeren van filters die vooraf screenen of wat gebruikers posten wel geoorloofd is. De tendens is dat zulke filters ook proberen haatboodschappen of aanstootgevend materiaal te weren.