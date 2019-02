Spatial Computing

Een smartphone met een vouwscherm die 2.000 euro kost. Zou ik die kopen, als gadgetmens?

Een smartphone met een vouwscherm. Daar pakte Samsung deze week mee uit en naar verluidt is het Zuid-Koreaanse bedrijf het eerste om dat op grote schaal te commercialiseren. Eindelijk zou het mogelijk zijn om op een smartphone naar een video te kijken en tegelijk te chatten in een andere app. Je moet er wel 2.000 euro voor over hebben.

‘Zie je wel dat echte innovatie bij smartphones nog mogelijk is’, klinkt het bij de makers. Maar hoe innoverend is die innovatie? Robert Scoble, een van de grootste gadgetkenners van Silicon Valley, spendeert zijn geld liever aan iets anders. Aan augmented reality (AR) bijvoorbeeld.

AR sluit je niet op in een virtuele ruimte die afgesloten is van de gewone wereld, maar legt digitale beelden op de fysieke werkelijkheid. Een simpel voorbeeld is de game Pokémon Go. Bij dat spel zie je op je smartphonescherm Pokémon verschijnen in de echte wereld. Er komen nu ook volop headsets - volumineuze brillen - uit die je onderdompelen in een ‘geaugmenteerde’ werkelijkheid.

Ik besteed mijn gadgetbudget liever aan iets dat echt de toekomst toont dan aan een plooischerm.

De HoloLens is zo’n AR-bril. Microsoft, de maker van het kleinood, presenteert morgen de HoloLens 2. Die spreekt waarschijnlijk een ruimer publiek aan dan de eerste versie, die gericht was op professionelen. Er is ook de Magic Leap, een toestel waar lang veel geheimzinnigheid over bestond, maar waar nu een eerste versie van is uitgebracht door het gelijknamige bedrijf.

Kevin Kelly, een auteur en de medestichter van het technologiemagazine Wired, is ervan overtuigd dat AR het volgende grote techplatform wordt. In een essay in Wired noemt hij de technologie ‘Mirrorworld’. Ooit zal elke straat, elke lantaarn en elke kamer in de spiegelwereld een digitale versie hebben op een levensgrote schaal, zegt hij. Het doet denken aan het verhaal ‘Over de exactheid van de wetenschap’ van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Daarin is sprake van een rijk waar de cartografie zo belangrijk is dat alleen een kaart die even groot is als het grondgebied zelf aan de verwachtingen kan beantwoorden. In een AR-headset is dat perfect mogelijk.

Mixed Reality

AR moet in zijn ideale vorm perfect holografisch zijn. Het zal meer zijn dan een beeld, maar een eigen realiteit waarin we echt dingen kunnen doen. Zoals Google Earth, maar veel interactiever, completer en realistischer. Het digitale versmelt met de fysieke werkelijkheid, in wat Robert Scoble en anderen ‘spatial computing’ noemen, een verzamelterm voor augmented reality, virtual reality (VR) en mixed reality (MR) die veel wordt gebruikt door Rony Abovitz, de stichter en CEO van Magic Leap. Mixed reality is een aspect van AR en verwijst naar de interactie tussen de fysieke wereld en digitale beelden. Als je digitale bal onder je fysieke stoel rolt, zie je die dankzij een gesofisticeerd AR-systeem ook niet meer.

Ook computer-, tablet-, televisie- en smartphoneschermen krijgen digitale versies. In plaats van met een omvangrijke smartphone rond te lopen, al dan niet met een plooischerm, zullen we een lichte AR-bril kunnen opzetten, of zelfs AR-lenzen. Daarmee kun je schermen te voorschijn te toveren in de grootte die je verkiest. De AR-bril zal niet beperkt blijven tot AR, maar zal ook de ‘klassieke’ VR-ervaringen aanbieden. Op een langeafstandsvlucht zal je de omgeving willen wegtoveren en je onderdompelen in een afgesloten VR-realiteit, op het werk zal je eerder kiezen voor een AR-omgeving die je uitrust met digitale, immateriële schermen.

Cablecutters

Wie zijn televisiekabel vaarwel zegt om via zijn smartphone of computer naar nieuws en entertainment te kijken, wordt een ‘cablecutter’ genoemd. In het tijdperk van de Mirrorworld zal de kabel echter een vreemd artefact uit het verleden zijn.

Ook de VR-headsets worden kabelloos. Oculus (Facebook) brengt binnen afzienbare tijd de Oculus Quest uit, een gesofisticeerde opvolger van de Oculus Go, en concurrent HTC antwoordt met de Vive Focus Plus. Het zijn VR-headsets die op zichzelf staan en geen kabels of externe computers en sensoren meer nodig hebben. Fijn en klein zijn ze absoluut niet, maar de tendens is duidelijk: de technologie wordt steeds compacter.