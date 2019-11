Tastbaar virtueel

Virtuele realiteit staat voor een heuse paradigmashift.

Twee handschoenen zweven in de lucht, niet verbonden met armen. Niet heel realistisch dus. Maar dan duwen ze dozen opzij in een groezelige kast om bij munitie te geraken en vervolgens een pistool te laden. Dat ziet er dan weer wel superrealistisch uit. De scene is te zien in de trailer van de game ‘Half-Life: Alyx’, een virtualrealityspel (VR) dat in maart volgend jaar naar de pc komt. ‘Half-Life’ is een first-person shooter game van het Amerikaanse Valve Corporation. Het verscheen oorspronkelijk in 1998. Gabe Newell, de medeoprichter van Valve, stak zijn ambities voor de game niet weg: het was de bedoeling een fascinerende, immersieve wereld te ontwikkelen in de plaats van een domme schietstand.

Half-Life: Alyx Announcement Trailer

‘Half-Life’ zou in de loop van zijn lange geschiedenis - met de nodige ‘expansion packs’ en fanversies - worden overladen met prijzen. Het wordt beschouwd als een van de invloedrijkste games ooit in het genre. Er is dus behoorlijk wat opwinding over deze nieuwe versie, en er wordt heel wat gemopperd over het feit dat de game enkel in een VR-versie wordt uitgebracht. Maar dat heeft zijn redenen.

Neem nu een ogenschijnlijk simpele actie: een deur op een kier zetten, binnengluren, een granaat gooien en de deur sluiten. Met het betere VR-systeem, dat je hoofd en handen nauwkeurig in de gaten houdt, wordt dat een heel natuurlijke actie. Dat geldt zeker voor de Valve Index, die tot de topklasse van de VR-headsets wordt gerekend.

Elektronica wordt steeds meer huidcompatibel.

De headset heeft speciale handcontrollers, de knuckles, die tot en met de bewegingen van de afzonderlijke vingers registreren. In-game is dat bijzonder handig omdat je daar ‘gravity gloves’ draagt, speciale handschoenen die alle technische mogelijkheden van de knuckles benutten en omzetten naar realistische grijp, gooi, duw- en trekbewegingen. Overigens, de nieuwe game zal ook op tal van andere VR-headsets beschikbaar zijn.

De conclusie van VR-expert Jamie Feltham op Twitter luidde: ‘Valve bouwt een tastbare virtuele wereld. Niet iets waarin je navigeert door op knoppen te duwen.’

Dat sluit naadloos aan bij een artikel in Nature deze week, waarin Amerikaanse onderzoekers verslag uitbrengen over een ‘haptische huid’ die ze ontwikkelden en waarmee we ook virtueel kunnen voelen. Het gaat over een dun, flexibel laagje kunststof met de nodige geïntegreerde elektronica die subtiele trillingen kan doorgeven. Menselijke aanrakingen zouden er overtuigend mee worden gesimuleerd. ‘De huid is een interface voor virtuele realiteit’, zegt John Rogers, een van de onderzoekers. De kunststof moet met een hele nauwkeurige resolutie in realtime de aanrakingen overbrengen.

Haptic Skin: A virtual sense of touch

Rogers droomt van een spandexachtige outfit die het hele lichaam omvat. De huid is tenslotte ons grootste orgaan en zit tjokvol biologische sensoren. De technologie heeft toepassingen in de medische sector, gaming en uiteraard in de tele-erotica. Via de huid hebben we de diepste emotionele contacten en misschien deed dat de gevestigde spelers in virtuele en geaugmenteerde realiteit wat terugdeinzen om ook die ervaringslaag te ontsluiten.