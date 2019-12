Van Duolingo naar HelloTalk

Op mijn dagelijkse treinreizen heb ik een lichtjes bizar tijdverdrijf: Japans leren met de app Duolingo. Die app is naar eigen zeggen de meest gedownloade leerapp van de planeet. Maandelijks gebruiken 30 miljoen mensen de app, waarmee ze dertig talen kunnen leren waaronder bedreigde zoals Navajo en Hawaïaans.

Het bedrijf kreeg pas nog 30 miljoen dollar toegestopt van Alphabet, de moedermaatschappij van Google. Duolingo, dat eind 2009 in Pittsburgh is opgericht door de professor computerwetenschappen Luis von Ahn en zijn student Severin Hacker, werd daarbij anderhalf miljard dollar waard. Von Ahn wil mensen wereldwijd de kans geven gratis talen te leren. Maar zoals wel meer bij apps is er ook een premiumluik, waarbij je extra oefeningen krijgt. Via dat premiumdeel is Duolingo de taalapp met de hoogste inkomsten.

Maar lukt dat wel, een taal leren met Duolingo? ‘15 minuten per dag doet je een taal leren’, luidt het bij Duolingo. Daarmee sluit het bedrijf zich aan bij een beweging die mensen ongeveer alles willen leren op basis van kleine dagelijkse dosissen.

Tientallen miljoenen mensen leren talen met apps.

Japans blijkt een harde noot om te kraken. Het schrift bestaat ruwweg uit een tekensysteem voor inheemse woorden, een ander systeem voor leenwoorden en ten slotte ideogrammen die van oorsprong Chinees zijn. De cursus gebruikt een multiplechoicesysteem om je die tekens te leren ontcijferen, maar doet geen moeite om je te leren schrijven. Verder zijn er allerlei hoofdstukjes over bijvoorbeeld voedsel, tijd, tellen en begroetingen. Je moet vertalingen maken van het Japans naar het Engels en omgekeerd. Voor de vertalingen naar het Japans moet je de juiste blokjes tekst kiezen en die in de correcte volgorde plaatsen. Uitspraakoefeningen zijn er niet. Japans is een late toevoeging aan het aanbod van Duolingo, mogelijk komen er later uitspraakoefeningen bij. Voor het Spaans zijn die er wel.

Duolingo is sterk in het toepassen van ‘gamification’. Je krijgt virtuele kroontjes en goudstukken, er zijn ervaringspunten te winnen en je kan je meten met anderen. Een grappig uiltje spoort je aan je ‘streak’ - een ononderbroken periode van dagelijkse oefeningen - steeds langer te maken.

HelloTalk

Maar goed. Spreek ik nu Japans, na ongeveer tien maanden oefenen? Nee dus. Ik kan wat basisdingen brabbelen, en ik kan mensen bedanken en begroeten. Alleen zou ik dat nauwelijks durven te doen als ik een Japanner ontmoet, uit pure schrik dat die een gesprek zou beginnen waarbij ik al heel snel door de mand val.

Is Duolingo dan waardeloos en is mijn tijdsbesteding zinloos? De Genki-handboeken van The Japan Times zien er saaier uit, maar ook degelijker. Bovendien is er zoiets als peer-to-peerleren, informeel leren onder gelijken. De app HelloTalk laat je tekstchatten en babbelen met anderen die talen willen leren. HelloTalk zegt ruim 150 talen te ondersteunen en meer dan 15 miljoen leden te hebben. Die app, die ik nog maar pas ontdekte, brengt mij in contact met Japanners die Nederlands of Engels willen leren en dus een ‘perfect match’ zijn.

Teksten kunnen door de app worden omgezet in gesproken taal en omgekeerd. Voor uitheemse schriftsystemen is er transliteratie, waarbij bijvoorbeeld Japans in ons westers alfabet wordt weergegeven. Bij HelloTalk kan je ook eenvoudig correcties aanbrengen bij elkaars zinnetjes. Wanneer je genoeg moed hebt verzameld, kan je echt gaan babbelen met anderen, in audio of video. Die anderen moedigen je mogelijk ook aan om door te zetten.