Van ad-tech naar natsec-tech

De commissie werkte onder het voorzitterschap van Eric Schmidt, de vroegere voorzitter van Google. In het rapport legt ze omstandig uit waarom het Congres actie moet ondernemen in de technologische strijd met China. Dat land wordt verweten wereldwijd autoritaire regeringsvormen te promoten tegen het Westen in.

De koude oorlog tussen China en de VS dreigt af en toe af te glijden naar fysieke confrontaties, zoals blijkt in de Zuid-Chinese Zee. In het rapport klinkt het dat een wereldwijd verdrag tegen autonome wapensystemen op dit moment niet in het belang is van de VS. Militairen tobben over scenario's waarbij de imposante Amerikaanse vliegdekschepen moeten opboksen tegen autonoom opererende zwermen van Chinese drones, boven en onder het wateroppervlak.