Vastgoedspeculatie op de blockchain

Gedecentraliseerd virtueel vastgoed op een blockchain. Volgens sommigen een goudmijn, volgens anderen een nieuwe tulpenmanie. Maar in elk geval een teken des tijds.

De vastgoedprijzen zijn hoog. Gamingaandelen doen het goed. Fintech spint garen bij de toegenomen digitale betalingen. Dus, combineer vastgoed met virtuele omgevingen en doe er een flinke dosis blockchain bij, en een nieuwe lucratieve business is geboren. De trend is al een paar jaar geleden ingezet. Nu gaat het harder.

Dure cryptokatten

Schermvullende weergave CryptoKitties, een vroeg blockchaingame. ©CryptoKitties

Een van de kernbegrippen in dit verhaal is 'non-fungible token' of NFT. In tegenstelling tot een cryptomunt zoals bitcoin is een NFT uniek en ondeelbaar. Zo'n token kan een digitaal katje zijn. In CryptoKitties, een spel op de blockchain Ethereum, kunnen (sommige) unieke digitale katten meer dan 100.000 dollar kosten.

NFT's creëren 'verifieerbare digitale schaarste' en leggen vast wie welk digitaal object bezit. Dat is niet alleen van belang voor verzamelaars van cryptokatten, maar ook voor digitale kunstvoorwerpen. De Kate Vass Galerie (KVG) in Zürich bijvoorbeeld begon in 2019 digitale kunst te koop aan te bieden op de blockchain. Het AI Generated Nude Portrait #1 van de jonge kunstenaar Robbie Barrat werd twee jaar geleden verkocht voor 176 dollar om onlangs voor 13.265 dollar van eigenaar te verwisselen. Uiteraard vonden de transacties niet plaats in dollar, maar in de cryptomunt Ether (ETH).

Virtueel land

SuperRare Pop Up Gallery #2 in cryptovoxels

KVG propageert ook virtuele omgevingen om digitale kunstcollecties te tonen en te verhandelen. Cryptovoxels is zo'n wereld, gebouwd op de ethereum blockchain. Er is een stad, Origin City, met straten die eigendom zijn van The Corporation en er zijn percelen die in handen zijn van individuen. Je moet wel een ethereumportemonnee hebben om er iets te kopen. Je kan die wereld bezoeken met een headset voor virtuele realiteit (VR), maar ook gewoon in je browser.

Een alternatief is Somnium Space, een VR-wereld met een eigen economie, munt en markt, met daarbij ook de mogelijkheid eigen land te bezitten. 'Echt eigenaarschap van digitale goederen, avatars en virtueel land', met dank aan de integratie van de blockchain, klinkt het op de site.

En wat te denken van Decentraland. De initiatiefnemers willen dat het project volledig in handen komt van de eigenaars. Niemand kan de creaties van die eigenaars wegnemen of veranderen. In 2018 al meldde de BBC dat iemand een stuk virtuele grond had gekocht voor 180.000 dollar dicht bij het centrale plein waar de bezoekers arriveren. Maar straks is het misschien hipper om in de buurt van een museum virtuele grond te bezitten.

Een stuk grond bij het virtuele centrum van Decentraland kostte 180.000 dollar.

The Sandbox, dat in december de deuren opengooit, heeft sinds kort een Belgische link. Die gedecentraliseerde virtuele wereld kondigde eind oktober een partnerschap aan met het Belgische IMPS om de blauwe wezens en hun dorp een plek te geven.

