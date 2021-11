Veilinghuizen snellen galerijen voorbij in technologierace

Voorzien van mijn Covid Safe-code, maar toch ongerust over het besmettingsgevaar, bezocht ik vorige week Paris Photo. Ondanks de hoge kwaliteit van de beelden was de technologieliefhebber in mij niet helemaal tevreden.

Paris Photo, dat dit jaar plaatsvond in het Grand Palais Ephémère aan het Marsveld, is wellicht het grootste fotosalon ter wereld. Er namen 190 galerijen en uitgevers van fotoboeken aan deel. Er kwamen 58.000 bezoekers.

Prijzen voor de beelden varieerden zoals gebruikelijk tussen de duizend en de honderdduizenden euro's. Paris Photo is een wereld waar de materialiteit van werken van groot belang is. Een foto die door de kunstenaar zelf is ontwikkeld, eventueel decennia geleden, kan een erg hoge waarde hebben.

Beroepsmisvormd als ik ben, zocht ik naar non-fungible tokens (NFT's). U weet wel, registraties op de blockchain die digitale werken uniek maken. Die NFT's kunnen ook verwijzen naar fysieke of hybride werken.

Galerijen kunnen nog altijd van groot belang zijn in het begeleiden en promoten van kunstenaars. Maar dan moeten ze technologisch mee zijn.

Ik bezocht heel wat galerijstanden, maar kon helaas geen NFT's vinden. Een galerijhouder merkte op dat kunst verbonden met NFT's niet hoog in aanzien stond. Denk aan de cartooneske verveelde apen die het zo goed doen op de NFT-markt. Toen ik opmerkte dat grote veilinghuizen zoals Christie's en Sotheby's volop met NFT's bezig zijn, was dat voor sommigen nieuw.

NFT's maken het makkelijk een volgrecht te organiseren, waarbij de maker telkens een deeltje krijgt van latere verkopen. Misschien hebben de galerijhouders wel wat schrik van de blockchain omdat ze vrezen overbodig te worden.

Die vrees is onterecht. Galerijen blijven nuttig voor het begeleiden en promoten van kunstenaars en geven verzamelaars houvast. Maar dan zou het helpen als ze ontwikkelingen zoals NFT's en de praktijken daarrond omarmen.

3D en VR

Overigens was ik niet de enige met pandemievrees. Sommige internationale galerijen en bezoekers bleven weg van het fysieke evenement, maar waren wel present in de online viewing rooms van de beurs. Daar konden geïnteresseerden beelden bekijken en galerijen contacteren. Best keurig georganiseerd allemaal. Maar het is blijkbaar nog te vroeg om van de online viewing rooms een echte ervaring in virtual reality te maken.